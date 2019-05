Ribnitz-Damgarten

Eine verdiente Belohnung für eine tolle Leistung: Zehn Nachwuchsturnerinnen aus Ribnitz-Damgarten machen sich am Dienstag auf den Weg nach Berlin, um dort am Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ teilzunehmen. Möglich ist dies, weil gleich zwei Schulmannschaften aus der Bernsteinstadt Anfang März Landessieger von Mecklenburg-Vorpommern geworden sind.

In der Wettkampfklasse 3 (7. bis 9. Klasse) setzte sich das Team des Richard Wossidlo Gymnasiums gegen drei weitere Schulmannschaften des Landes durch, in der Wettkampfklasse 4 (5. bis 7. Klasse) gewann die Mannschaft der Rudolf Harbig-Regionalschule den Wettbewerb. Sieben Schulmannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern waren hier angetreten.

„Zwei Landestitel an Ribnitz-Damgartener Mannschaften, das ist schon etwas Besonderes“, sagt Doris Daubner stolz. Die Turn-Trainerin leitet die Turn-Abteilung des Ribnitzer SV und betreut mit Rüdiger Drewitz, Sportlehrer am Gymnasium, die Nachwuchsturnerinnen in Berlin. Seit Ende der 1990er-Jahre stünden regelmäßig Mannschaften aus Ribnitz-Damgarten im Bundesfinale. Dass es gleich zwei Teams geschafft haben, sei jedoch bereits fünf Jahre her.

Größter Schulsportwettbewerb der Welt

In der Bundeshauptstadt messen sich die Nachwuchstalente vom 7. bis 11. Mai mit den besten Turnern aus ganz Deutschland. Der Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ ist der weltgrößte Schulsportwettbewerb. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das Landesfinale gewinnen. Jetzt freue ich mich auf das Finale. Aufgeregt bin ich aber nicht“, sagt Ida Eschenbach. Die 15-Jährige tritt für die Harbig-Schule an. Jede Mannschaft besteht aus fünf Mitgliedern.

Alle zehn Turnerinnen sind in Vereinen aktiv, entweder bim Ribnitzer SV oder beim PSV Ribnitz-Damgarten. Die Schulmannschaften würden vom Vereinssport profitieren, sagt Doris Daubner, weil hier das Gerätturnen intensiver trainiert werde als im Schulunterricht. „Und hier an der Schule sind alle sehr stolz auf die Mannschaft“, sagt Kerstin Schaperjahn, Leiterin der Rudolf-Harbig-Schule. „Schon dass sie am Finale teilnehmen, ist eine tolle Sache.“

Intensive Vorbereitung

„Es werden bestimmt viele gute Turnerinnen da sein“, sagt Sarah Meding. Von denen könne man sich einiges abschauen. Drei bis viermal pro Woche trainierten die zehn Mädchen in Vorbereitung auf den großen Wettkampf. „Turnen macht einfach Spaß“, so die 13-Jährige.

In den Disziplinen Sprung, Stützbarren, Balken und Bodenturnen müssen sich die jungen Turnerinnen beweisen, die Wettkampfklasse 4 zudem in einer Sonderprüfung, bestehend aus Klettern, Standweitsprung und Staffellauf. Das Ziel: „Wir sind realistisch, in Berlin turnen die besten Turner Deutschlands“, sagt Doris Daubner. Eine Platzierung zwischen 13 und 9 wäre ein gutes Ergebnis. „Dass wir Ribnitz-Damgarten mit zwei Mannschaften vertreten ist, ist schon ein toller Erfolg.“

Robert Niemeyer