Bad Sülze

„Dieses Geschäft ist ab 12 Uhr geschlossen.“ Ein kleines vergilbtes Stück Papier hinter der automatischen Schiebetür des Nahkauf-Marktes in Bad Sülze. Um eine gefühlt zu zeitige tägliche Öffnungszeit geht es im Scheunenviertel allerdings wohl schon eine ganze Weile nicht mehr. Auf und zu schiebt sich die Tür hier jedenfalls nicht mehr.

„Echt blöd, dass der Laden geschlossen ist. Der war richtig gut“, sagt ein Passant. Okay, man gewinnt leicht den Eindruck, den Herrn stört vielmehr, dass für ihn der Weg zum nächsten Einkaufsmarkt, dem örtlichen Netto, weiter ist. Was aber sehr viel mehr ins Kontor der Stadt schlägt als einfach nur ein geschlossener Supermarkt, ist, dass damit auch der einzige Postschalter im Ort geschlossen ist. Und einfach einen anderen zu eröffnen, ist offenbar gar nicht so leicht.

„Es gibt zwar noch den Netto-Markt. Aber das ist für unsere Stadt ziemlich knapp“, sagt Bad Sülzes Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer. Seit Ende Januar sei der Nahkauf geschlossen. Was dahintersteckt, erscheint nebulös. Gerüchte von einer Räumungsklage machen derzeit die Runde in Bad Sülze.

Gerichtliche Auseinandersetzung

„Ich darf Ihnen dazu keine Aussage geben“, sagt eine Mitarbeiterin der Meyer und Partner Immobilien GmbH auf OZ-Anfrage. Das Immobilienmakler-Büro aus Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) ist Vermieter der Verkaufsfläche an der Adresse Im Scheunenviertel 1 in Bad Sülze. Eine Spielothek gibt es hier. Eine Fläche ist offenbar noch ungenutzt. Und dann gibt es den Nahkauf.

Ab 12 Uhr geschlossen: An der Eingangstür klebt ein vergilbter Zettel. Quelle: Robert Niemeyer

Es sei laut Auskunft aus dem Maklerbüro noch nicht absehbar, ob der Markt so wie bekannt wiedereröffnet wird oder ob ein anderer Betreiber den Laden übernimmt. Die Angelegenheit liege beim Anwalt. Es werde eine gerichtliche Auseinandersetzung geben. Immerhin: In die kleinere Verkaufsfläche soll der Getränkeland-Markt vorübergehend wegen Umbauarbeiten am eigentlichen Standort einziehen.

Der Betreiber des Nahkaufs, Rainer Fischer, ist für die OZ trotz mehrfacher telefonischer Versuche nicht zu erreichen. Auch in der Pressestelle der Supermarkt-Kette Rewe reagiert man zurückhaltend. Nahkauf gehört zur Rewe-Gruppe und ist in etwa das Edeka-Pendant Rewes.

Heißt: Die Nahkaufmärkte werden unter diesem Namen und mit einem bestimmten Konzept betrieben, allerdings von selbstständigen Unternehmern vor Ort. „Nahkauf-Märkte werden grundsätzlich von selbstständigen Kaufleuten eigenverantwortlich betrieben“, heißt es aus der Rewe-Pressestelle. Deren Mitarbeiter könnten deshalb nicht weiterhelfen, auch weil „der betreffende Nahkauf-Kaufmann signalisiert hat, nicht kommunizieren zu wollen.“

Keine Postannahmestelle

Was Bad Sülzes Bürgermeisterin vor allem besorgt, ist der Wegfall der Poststelle. Wie in vielen Märkten üblich, wurde in dem Nahkauf-Markt eine kombinierte Lotto- und Postannahmestelle betrieben. Diese ist derzeit ebenfalls geschlossen. Das Problem: Es ist die einzige Postannahmestelle in Bad Sülze. „Wir haben jemanden, der eine Postannahmestelle betreiben möchte“, sagt Doris Schmutzer.

„Wir haben jemanden, der eine Postannahmestelle betreiben möchte“, sagt Bad Sülzes Bürgermeisterin Dr. Doris Schmutzer. Quelle: Privat

Allerdings sind den Beteiligten die Hände gebunden. Denn eine Poststelle kann nur mit Unterstützung der Deutschen Post betrieben werden. Und grundsätzlich ist die Deutsche Post sogar unter bestimmten Umständen verpflichtet, solche Poststellen vorzuhalten, nämlich in Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern. Bad Sülze ist jedoch zu klein, um auf diese Pflicht pochen zu können. Dennoch soll es eine Poststelle im Ort geben.

Einen zweiten Standort wolle die Post jedoch nicht unterstützen, so Schmutzer. Denn offiziell existiert derjenige im Nahkauf noch. Heißt also: Erst mit Klärung der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen Mieter und Vermieter dürfte es eine Lösung geben. Trotzdem wolle die Bürgermeisterin versuchen, einen Weg zu finden. „Wir sind um eine Lösung bemüht.“

Von Robert Niemeyer