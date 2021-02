Stralsund

Der Nahverkehr in Vorpommern-Rügen steht gegenwärtig auf dem Prüfstand. Der Landkreis strebt eine Optimierung an und schreibt dafür seinen Nahverkehrsplan fort. Daran werden auch die Einwohner beteiligt. Sie können in einer vom Landkreis mit der IGES Institut GmbH Berlin initiierten Online-Umfrage ab sofort ihre Verbesserungsvorschläge unterbreiten.

Bedarfsorientierte Anpassung ist Ziel

Mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans werde das Ziel verfolgt, die öffentliche Mobilität im Landkreis bedarfsorientiert anzupassen, die Qualität zu verbessern und die Angebote weiterzuentwickeln, teilt die Kreisverwaltung mit. Neben einer Verbesserung der Angebotsqualität sollen auch flexible Bedienangebote wie Rufbus sowie eine stärkere Verknüpfung der Verkehrsmittel wie die Anschlusssicherung zwischen Bus und Bahn zum Erreichen dieses Zieles beitragen.

Anzeige

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erster Entwurf entsteht

Im vergangenen Jahr wurden bereits sogenannte Mobilitätsdialoge durchgeführt. Sie boten Bürgermeister und Amtsvorsteher in Vorpommern-Rügen die Gelegenheit, schriftlich Wünsche für einen aus ihrer Sicht bedarfsgerechten Nahverkehr zu formulieren. Aus diesen Ergebnissen entsteht derzeit ein erster Entwurf für den künftigen Nahverkehrsplan, informiert der Landkreis.

Landkreis: Hilfe der Bürger erwünscht

Jetzt wendet sich der Kreis an die Einwohner und Nutzer des Nahverkehrsangebotes. Sie werden aufgerufen, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Gefragt wird zum Beispiel, ab wann morgens und wie lange am Tag mindestens die Busse im Regional- und Stadtverkehr fahren sollen. Zu diesen sogenannten Rahmenbedienzeiten können Vorschläge unterbreitet werden. Ebenso für eine bessere Verknüpfung von Bus und Bahn sowie zur Haltestellenausstattung. Weiterhin werden die Umfrage-Teilnehmer gebeten, ihre Einschätzung bezüglich der zukünftigen Fahrzeugausstattung und zum Thema Digitalisierung des ÖPNV abzugeben. Die eingereichten Vorschläge und Antworten fließen in den Prozess der Fortschreibung des Nahverkehrsplans ein und helfen bei der Erarbeitung, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Die Umfrage ist im Internet unter www.nahverkehr-vorpommern.de zu finden. Eine Teilnahme ist bis einschließlich 31. März möglich.

Von OZ