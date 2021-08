Born

Ohne Praktikantinnen und Praktikanten kann die Verwaltung des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft ihrem Bildungsauftrag nicht gerecht werden. Die regelmäßig für einige Monate beschäftigten jungen Frauen und Männer ergänzen nicht nur das Angebot themenorientierter Führungen, sondern arbeiten immer wieder auch im eher nichtöffentlichen Bereich, etwa mit den Junior-Rangern der Freien Schule Prerow, den Darßer Dachsen sowie der frei zugänglichen Seeadler-Gruppe. Die Praktikantinnen und Praktikanten sind für die Umweltbildung „ein unverzichtbares personelles Standbein“, sagt die neue Fachgebietsleiterin, Lilia Reisig.

„Ohne geht es gar nicht“, sagt Lilia Reisig, die ihren Weg selbst als Praktikantin beim Darßer Naturfilmfestival und später über eine Zwischenstation in der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst in die Nationalparkverwaltung fand. Erst im kommenden Monat beginnt wieder eine Freiwillige, ein Freiwilliger im ökologischen Jahr, um in der Umweltbildung ein Jahr lang mitzuarbeiten. Nahtlos erfolgt der Wechsel von Umweltpraktikanten, die von der Commerzbank unterstützt werden. Das Bankhaus finanziert jährlich ein halbjähriges Praktikum. Im Nationalparkamt sind zwei Praktikantinnen und Praktikanten für jeweils rund drei Monate im Einsatz. „Wir sind dankbar für jede personelle Unterstützung“, sagt Lilia Reisig.

Neue Ideen

Dabei sind die zeitweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unverzichtbar. Sie entwickeln neue Führungen, sind für die Integration des Nationalparkgedankens bei Einheimischen ebenso wie bei Urlaubern zuständig. Schon dabei muss die Abteilung Umweltbildung der Nationalparkverwaltung einen Spagat hinbekommen, um die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bekommen.

Während Gäste der Region in der Regel Geheimnisse des Nationalparks und dessen Bedeutung für den Umwelt-und Naturschutz kennenlernen wollen, gilt es bei Einheimischen vorrangig um die Bedeutung des Schutzgebietes an sich sowie als tourismusförderndes Element zu erklären – trotz mancher Beschränkungen für die Bevölkerung vor Ort, etwa beim Bauen. Gleichwohl ist der Schutzstatus der Region Zugpferd Nummer eins für die Entscheidung eines Urlaubsaufenthalts auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Geben und Nehmen

Infolge der weltweiten Pandemie erkennt Lilia Reisig bei den Gästen inzwischen eine „besondere Sensibilität für die Natur. Die Menschen haben nach dem Lockdown einfach Lust, hinauszugehen und Neues zu entdecken“, so die Leiterin der Umweltbildung im Nationalparkamt. Mit Blick auf die Praktikantinnen und Praktikanten sieht sie deren Einsatz „als Geben und Nehmen“. Auf der einen Seite würden diese für drei Monate die Region intensiv kennenlernen, auf der anderen Seite tragen sie ihre positiven Erfahrungen in andere Gebiete und animierten dort Menschen für einen Aufenthalt in dieser Region.

Für Stefan Sommer ist das geradezu der Startpunkt. Der 28-Jährige aus Freiburg hat sich für einen Praktikumsplatz in den unterschiedlichen Nationalparken in Deutschland umgehört. Weit entfernt von zu Hause sah er einen Ort, Neues zu entdecken an einem bis dahin unbekannten Ort. Stefan Sommer will die Familienführungen weiterentwickeln, hat im Plan auch neue Angebote für Junior-Ranger – neben der Gruppe „Darßer Dachse“ der Freien Schule Prerow gibt es die frei zugängliche Seeadler-Gruppe.

Spagat

Der Spagat zwischen steigendem Interesse an den Angeboten der Nationalparkverwaltung und der Nachfrage sei schwierig zu bewältigen, gibt Lilia Reisig zu. Derzeit bestehe nach dem Lockdown ein besonders großes Interesse an Führungen. Das seien erst einmal positive Erfahrungen, so Lilia Reisig.

Mehr zum Autor

