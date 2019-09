Nationalpark: Die Kegelrobbe kehrt zurück

Wieck

Erstmals seit bestehen der Nationalparkverwaltung wird das Personal des Amtes aufgestockt. Das verriet Gernot Haffner, Leiter des Nationalparkamtes des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft beim Nationalparkabend in Wieck. In Zeiten von Klimawandel, Forderungen nach verstärktem Schutz der Umwelt und Artensterben habe das Land die Zeichen erkannt. Eine Stelle für einen neuen Nationalparkranger sowie eine befristete Stelle im Rahmen des EU-Projektes Natura 2000 sollen bewilligt werden, so Haffner.

Gernot Haffner, Leiter des Nationalparkamtes, gab einen Überblick über die aktuelle Situation des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft. Quelle: Robert Niemeyer

Aufgaben gebe es genug. Im Bereich Artenschutz solle beispielsweise die Ansiedlung der Kegelrobbe unterstützt werden. „Die Kegelrobbe wird wieder in unseren Gewässern gesehen. Darüber sind wir sehr froh“, sagte Haffner. Ruhezonen an den Stränden sollen den Robben bei der Aufzucht ihrer Jungtiere helfen. In anderen Gebieten habe es Fälle gegeben, in den der Kegelrobbennachwuchs ins Wasser geschoben worden sei. Dabei schützt das Fell der Jungtiere in den ersten Wochen ihres Lebens anfangs noch nicht vor der Kälte des Wassers. Die größte Aufgabe sei es jedoch, einen gemeinsamen Weg mit den Fischern zu finden. Kegelrobben gelten als Konkurrent bei der Jagd nach Fisch. Deshalb wurden die Tiere im vergangenen Jahrhundert gejagt und innerhalb weniger Jahrzehnte an der südlichen Ostseeküste nahezu ausgerottet.

Eine weitere Herausforderung derzeit ist die Renaturierung der Sundischen Wiese. Mit Spannung schaut Haffner auch auf den geplanten Ersatzneubau für den Nothafen Darßer Ort an der Seebrücke in Prerow. Damit verbunden ist ein Rückbau des Nothafens. „Das ist ein wesentlicher Schritt, um die Eigendynamik der Küste an dieser Stelle wieder herzustellen“, so Haffner.

Das Motto des Nationalparks in diesem Jahr lautet „Tierisch schlau im Nationalpark“. „Sämtliche Veranstaltungen stehen unter diesem Motto. Und es funktioniert“, so Gernot Haffner. Das Motto für das kommende Jahr stehe noch nicht fest. 2020 feiert der Nationalpark sein 30-jähriges Bestehen.

Mit 785 Quadratkilometern Fläche ist der Nationalpark Vorpommersche-Boddenlandschaft der größte Nationalpark Mecklenburg-Vorpommerns und der drittgrößte Deutschlands. Den größten Anteil an der Fläche haben Gewässer. 1990 wurde der Nationalpark ausgewiesen.

Von Robert Niemeyer