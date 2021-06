Born

Radfahrer können sich freuen: Zwischen Prerow und dem Weststrand hat die Nationalparkverwaltung mit Sitz in Born pünktlich zur Beginn der Tourismussaison rund sieben Kilometer Rad- und Wanderweg im Darßwald erneuert. Auch Fußgänger dürfen sich freuen: Der Bohlenrundweg am Darßer Ort musste in Teilen erneuert werden und ist ebenfalls rechtzeitig zur Öffnung des Landes für Urlauber nach den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie fertig geworden. Nun finden auch wieder die ersten Führungen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nationalparkamtes statt. Der Beginn erfolgt am Mittwoch in Zingst. Zertifizierte Naturführer bieten ihre Führungen schon länger an.

Dass die neuen Wege im Darßwald einer Autobahn durch den Wald glichen, war schon bei früheren Sanierungen kritisiert worden. Allerdings, so Öffentlichkeitsreferentin Katrin Bärwald, müssten auch Einsatzfahrzeuge von Rettungsdienst und Feuerwehr die Wege ungehindert befahren können. Gerade die örtlichen Feuerwehren mit der dazugehörenden Wasserrettung hatten den Wegeausbau als dringend angemahnt. Bei den zuerst sanierten Wegen zeige sich aber, dass der Schotter – dabei handelt es sich nicht um Betonbruch – schnell von Laub und Nadeln bedeckt werde und am Ende nur der feste Untergrund bleibe, ohne wesentliche optische Beeinträchtigung.

Verbesserung der Infrastruktur

Laut Angaben aus dem Nationalparkamt erstreckten sich die Maßnahmen des Wegebaus zwischen Prerow und dem Weststrand auf jeweils rund 2300 Meter des Langenseer Weges, des Mittelweges – das sind die „Haupt-Einflugschneisen für Radler – sowie des k-Gestells. Außerdem wurden auf rund 150 Metern die alten Betonplatten im Verlauf des Langenseer Weges ausgebaut. Vor allem dient die Maßnahme der Verbesserung der touristischen Infrastruktur. Zwar würden laut Katrin Bärwald vor allem Radfahrer profitieren, der Darßwald aber werde nun auch zunehmend für Rollstuhlfahrer oder Familien mit Kinderwagen erlebbar. Sie könnten das Schutzgebiet nun holperfrei und unfallfrei passieren. Gar nicht lange ist es her, dass überlegt wurde, besonders üble Holperabschnitte wegen der Verkehrssicherungspflicht dichtzumachen. Gut 230 000 Euro hat das Unterfangen gekostet.

Der Bohlenweg auf dem Darß ist pünktlich zum Start der Tourismussaison ausgebessert worden. Quelle: Annette Beil

Die streng geschützte Dünenlandschaft am Darßer Ort können Wanderer nun vom erneuerten Bohlenrundweg aus erleben. Rund 800 Meter des Weges haben Mitarbeiter des technischen Dienstes der Nationalparkverwaltung erneuert. Verwendet wurde Lärchenholz. Der Stegbau hatte es laut Katrin Bärwald in sich, waren doch in den sensibelsten Naturbereichen fernab von Hauptwegen viel Handarbeit und logistische Kreativität gefragt.

Negativer Test als Voraussetzung

Auf Hiddensee beginnen die Führungen durch Ranger des Nationalparkamtes bereits am heutigen Dienstag. Werbung wird für die Touren nicht gemacht. Die Plätze würden auf dem Eiland wie einst „Bückware“ gehandelt. Anders in Zingst. Dort startet am Mittwoch die erste „offizielle“ Führung. Eine Anmeldung kann über die Internetseite des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft vorgenommen werden. Teilnahmevoraussetzung ist ein negativer Corona-Test.

Auch Schulklassen dürfen mit dem Team der Umweltbildung wieder den Nationalpark erkunden. „Wir sind froh, dass die Touristen wieder anreisen dürfen. Richtig freut uns aber, dass Kindergruppen wieder in den Wald dürfen“, sagt die Öffentlichkeitsreferentin der Nationalparkverwaltung. Bis zum Beginn der Sommerferien sind Katrin Bärwald zufolge nahezu täglich Klassen in Begleitung von Rangern in dem Schutzgebiet unterwegs.

Von Timo Richter