Neuheide

Museumsarbeit kann richtig anstrengend sein, manchmal sogar schweißtreibend. Diese Erfahrung machten jedenfalls Thomas Kunde und zwei seiner Mitstreiter, als sie den Amethyst aus Uruguay in das Regal hievten. Sage und schreibe 155 Kilogramm bringt es dieses violettfarbene Wunderwerk der Natur auf die Waage. Der Amethyst ist Teil und Mittelpunkt der völlig neu gestalteten Mineralienausstellung der Natur-Schatzkammer Neuheide.

„Die bisher in der Ausstellung zu sehenden Stücke waren Leihgaben der Bergakademie Freiberg“, erläutert der Museumsbetreiber. „Im Laufe der Jahre haben wir jedoch durch weltweite Ankäufe eine eigene große Sammlung aufbauen können. Die lagerte bisher im Depot. Da würde sie wahrscheinlich immer noch lagern, wenn nicht Corona gekommen wäre. Die durch die Pandemie erzwungene Schließung des Museums hat meinen Mitarbeitern und mir die Möglichkeit eröffnet, die Mineralienausstellung neu zu gestalten, und zwar ausschließlich mit museumseigenen Stücken.“

Würfel-Pyrit von Schäfern als Munition verwendet

Zu diesen gehört unter anderem auch Würfel-Pyrit aus dem spanischen Navajún. Hier gibt es die weltbesten Pyrite. Erst Mitte der 1960er Jahre wurde die Fundstelle entdeckt. Die perfekten Pyritwürfel aus Navajún sind bei Sammlern äußerst begehrt. Sie haben auch kulturhistorisch eine interessante Geschichte, weiß Thomas Kunde zu berichten. „Von den Schäfern dieser spanischen Region wurden sie als Munition zum Verjagen von Wölfen verwendet. Dazu nutzten sie Schleudern.“

In der Mineralienabteilung des Museums können die Besucher – wenn denn Corona es wieder zulässt – eine Reise rund um die Welt unternehmen. Zu den Herkunftsländern der Mineralien gehören neben Uruguay und Spanien unter anderem Marokko, der Kongo, Russland, die USA, Brasilien, Australien und Peru. Und natürlich ist auch Deutschland vertreten. Etwa 400 Stücke umfasst die Ausstellung.

Fossilienausstellung wird ebenfalls neu gestaltet

Neu gestaltet werden soll auch die Fossilienausstellung. Die Stücke, die hier bisher gezeigt wurden, waren zum Teil ebenfalls Leihgaben. Bestückt werden soll die neue Ausstellung mit Funden aus dem Ostseeraum überwiegend mit Fossilien aus der eigenen Sammlung. Thomas Kunde hoffte darauf, dass auch Hobbysammler Funde zur Verfügung stellen. Gesucht werden unter anderem große Mengen Donnerkeile. „Rund 200 Kilogramm sind bereits vorhanden, es wäre aber schön, wenn noch um die 100 Kilogramm dazukommen.“

Eine Laune der Natur: Feuerstein, der die Form eines kleinen Elefanten hat. Quelle: Edwin Sternkiker

Gesucht werden auch vier- und sechsstrahlige Seeigel. Und wenn jemand einen siebenstrahligen Seeigel sein Eigen nennt und ihn dem Museum zur Verfügung stellt? Thomas Kunde lacht. „Das wäre eine tolle Sache, denn siebenstrahlige Seeigel sind eine absolute Rarität. Davon sind weltweit nur drei bekannt. Einer befindet sich in unserer Sammlung“, erläutert Thomas Kunde. Aber auch vier- oder sechsstrahlige Seeigel seien extrem selten, berichtet er weiter. Unter 2000 Seeigeln gibt es, wenn es hoch kommt, drei Vierstrahler und einen Sechsstrahler.

Den Besuchern möchte das Museumsteam in der Fossilienausstellung auch das Thema Feuerstein näherbringen. Gezeigt werden sollen besonders interessant geformte Stücke. Bei diesen Worten greift Thomas Kunde in eine Kiste und holt einen Feuerstein hervor, der unverkennbar die Form eines kleinen Elefanten hat. Auch Klappersteine sollen wieder ausgestellt werden. Das sind kugelförmige Feuersteingerölle, in deren Inneren sich ein Hohlraum mit frei beweglichen Resten eines fossilen Kieselschwamms befindet. Schon einzelne Klappersteine zu finden, ist nicht einfach. Aber zwei zusammengewachsene Klappersteine zu entdecken, kommt extrem selten vor. Um so mehr freut es Thomas Kunde, dass das Museum über ein solches Exemplar verfügt.

Private Sammler, die der Natur-Schatzkammer für die Fossilienausstellung Fundstücke aus dem Ostseeraum zur Verfügung stellen möchten, können sich unter der Telefonnummer 038206/79921 oder per E-Mail pilzmuseum@arcor.de melden.

Von Edwin Sternkiker