Museum entführt Besucher in die Welt der Pilze

Neuheide

Die prall mit Pilzen gefüllten Kisten ziehen die Blicke einer Besuchergruppe auf sich. Sie enthalten, was der Wald rings um die Natur-Schatzkammer Neuheide so hergibt. Erdstern, Steinpilz, Flockenstieliger Hexenröhrling, Maronenröhrling, Pfifferling, Fliegenpilz, Schirmpilz, Pantherpilz, Perlpilz und viele weitere Pilzarten. „Das ist die Ausbeute nur eines Vormittages“, erläutert Robby Krasselt den Besuchern. Gesammelt wurden sie von Mitarbeitern des Museums und deren Familienangehörigen sowie Freunden. Es ist Nachschub für die Frischpilzausstellung. Sie wurde im Festsaal des Museums aufgebaut und hat noch bis zum 21. Oktober geöffnet. „Alle zwei bis drei Tage werden die Pilze gewechselt“, berichtet er weiter. Um die 150 Arten sind hier derzeit zu sehen. Von giftig über noch genießbar bis lecker ist alles vertreten. In der Dauerausstellung präparierter Pilze werden sogar 250 Pilzarten präsentiert. Geöffnet ist das Museum täglich in der Zeit von 9 bis 18 Uhr.

Vorsicht: Verwechslungsgefahr

Krasselt greift in eine der Kisten und holt zwei Exemplare hervor. In der einen Hand hält er einen giftigen Pantherpilz, in der anderen einen essbaren Perlpilz. Die sehen sich zum Verwechseln ähnlich. „Da sollte man als Pilzsammler sehr genau hinschauen“, sagt er zu den Besuchern gewandt. „Und wenn man doch mal einen Pantherpilz erwischt und der in der Pfanne landet?“, fragt einer der Museumsbesucher. „Dann merkt man das etwa eine halbe Stunde später“, antwortet der Pilzspezialist. Die Vergiftungssymptome reichen von Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall über Schwindel, Unruhe und Muskelkrämpfen bis hin zu Halluzinationen und Tobsuchtsanfällen. „Was seine drogenartige Wirkung angeht, so übertrifft er sogar den Fliegenpilz“, erläutert Krasselt weiter.

Robby Krasselt von der Natur-Schatzkammer Neuheide mit der Ausbeute eines Vormittages. Gesammelt wurden die Pilze von ihm und den anderen Mitarbeitern des Museums sowie deren Familienangehörigen. Quelle: Edwin Sternkiker

Aus vielen Gesprächen mit Pilzsammlern weiß er, dass sie gern Bestätigung bei Pilzberatern suchen. Doch das werde immer schwieriger, denn die Zahl der Pilzberatungsstellen in Ribnitz-Damgarten sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen. „Im Gegensatz zu Pilzen wachsen Pilzberater eben nicht einfach so nach“, fügt er noch hinzu.

Ein Eindruck, den Erika Meding bestätigt. Die Ribnitzer Apothekerin ist bereits seit Jahrzehnten als Pilzberaterin tätig, doch ab dem kommenden Jahr sei damit Schluss, sagt sie. „Ich habe versucht, unter den Sammlern, die zu mir kommen und von denen ich weiß, dass sie sich gut auskennen, jemanden für diese Tätigkeit zu gewinnen. Leider vergebens. Die einen haben berufsbedingt keine Zeit, andere möchten nicht die große Verantwortung tragen, die mit der Beratertätigkeit verbunden ist.“ Bis vor einigen Jahren konnten Sammler den Inhalt ihrer Körbe auch in der Natur-Schatzkammer begutachten lassen. Doch dies könne man aus Zeitgründen einfach nicht mehr leisten, erläutert Krasselt.

Sammlern rät er: „Bitte keine Plastiktüten benutzen.“ Abgesehen davon, dass Plastik generell nicht in den Wald gehöre, können Pilze in Plastiktüten matschig werden, anfangen zu schimmeln und dadurch ungenießbar werden. Das lasse sich verhindern, indem man zum Beispiel aus Weiden geflochtene Körbe benutzt. Ihre Verwendung habe überdies den Vorteil, dass die Pilzsporen durch die Öffnungen des Korbes fallen. Damit würden die Sammler dazu beitragen, dass die Sporen im Wald verteilt werden. Gut für die Artenvielfalt. Apropos Plastik im Wald: Immer wieder entdecke man beim Sammeln der Pilze Kunststoffmüll, häufig seien es Plastiktüten, berichtet Museumsbetreiber Thomas Kunde. Er habe den Eindruck, dass „das wieder zunimmt“.

Von Edwin Sternkiker