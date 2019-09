Naturfilmer erobern den Darß

Prerow

Manchmal sind es die kleinen Geschichten, die auf etwas Großes deuten. Im Fall des Darßer Naturfilmfestivals ist das ganz sicher so. In der 15. Auflage vom 2. bis 6. Oktober erwartet Organisator Kai Lüdeke einen Besucherrekord. Mehr als 5000 Gäste, ist er überzeugt, werden sich die Filme angucken und an den begleitenden Veranstaltungen teilnehmen. Höhepunkt ist am 5. Oktober die Verleihung des Deutschen Naturfilmpreises. Das geschieht immerhin zum 12. Mal.

Die Kurverwaltungen ziehen mit

Von Anbeginn ist aus dem einst kleinen Treffen von Naturfilmern und Liebhabern dieser Filme ein erwachsenes Festival geworden, das sich vor anderen in Deutschland nicht verstecken muss. Auffallend ist, sagt Kai Lüdeke, dass sich das Naturfilmfestival auch einen Namen auf dem Darß gemacht hat. Die Kurverwaltungen ziehen mit und auch gastronomische Betriebe.

Gastronomie stellt sich auf das Publikum ein

In der Vergangenheit war es gar nicht so einfach, etwa nach 21 Uhr für an die 100 Gäste noch etwas zu Essen aufzutreiben. Zu der Zeit sind die Bürgersteige in den Ostseebädern weitgehend, in den Boddendörfern noch mehr hochgeklappt. Das ist inzwischen anders. In der Borner Mühle, in deren Pendant in Ahrenshoop und im Achtern Dieck in Prerow haben sich die Gastgeber auf das Festival eingestellt. „Die freuen sich auf das Naturfilmfestival“, zeigt sich Kai Lüdeke begeistert - und stellen sich darauf ein, Gäste auch zu diesen Zeiten noch etwas auftischen zu können.

Filmemacher reisen mit Familien an

Das kommt beim Fachpublikum an. Immerhin mit bis zu 150 Filmemachern, Naturschützern und Medienvertretern rechnet der Organisator, somit mit mehr Fachvertretern als je zuvor. Und hier lohne sich laut Kai Lüdeke ein Vergleich mit anderen Festivals ähnlicher Ausrichtung in ganz Deutschland. Auf dem Darß ist das Naturfilmfestival eine Art Familientreffen. Besonders gerade sei es stark zu spüren, dass die Filmemacher gemeinsam mit der Familie anreisten. Kai Lüdeke zitierte eine nominierte Filmemacherin, deren 81-jährige Mutter allein vom Programmheft so begeistert war, dass sie ihre Tochter unbedingt begleiten wollte.

Spannendes Rahmenprogramm

Kai Lüdeke kann das nachvollziehen. Schließlich ist das „Paket“ aus Naturfilmen und Naturerleben vor Ort „ganz wunderbar“. Dazu kommt ein spannendes Programm, in dem es nicht allein um Filme geht. In Fachforen geht es um ganz unterschiedliche Themen. Wichtiges Tier in diesem Jahr ist die Kegelrobbe, deren Aufkommen in der Ostsee analog zu den Sichtungen immer weiter zunimmt.

Beiträge zur Kegelrobbe

Laut Kai Lüdeke ist die Kegelrobbe Deutschlands größtes Raubtier. Erst in den Kinderschuhen steckt die Diskussion um Begegnung und Verhalten gegenüber der Tiere. In der Nordsee gibt es die Tiere viel häufiger, ebenso ist dort die Kenntnis höher. Beiträge zur Kegelrobbe „sind eine tolle Möglichkeit“, dem Raubtier mit Respekt zu begegnen.

Fokus liegt auch auf dem Klimawandel

Natürlich liegt der Fokus auch auf Klimawandel und Artensterben. Während der Aufnahmen entstehe regelmäßig viel Material, das nicht verwendet werde, sagt Kai Lüdeke. Diese Abschnitte aber für Bildungsangebote in Schulen oder in der Umweltbildung einzusetzen, sei bestimmt möglich. So sehr die Filme die Schönheiten der Natur dokumentierten, „leider sieht die Welt ganz anders aus“.

Steigendes Interesse

Trotz des weiter steigenden Interesses an dem Festival hält Kai Lüdeke am Standort auf dem Darß fest. „Das Festival gehört hier hin.“ Änderungen werde es aber geben, größere Spielstätten, mehr Spielstätten müssen her. Die große Bühne hat das Festival mit dem Preisträgerabend in Hamburg. Doch charakterisiert ist das Festival durch die kleinen Orte in der Natur, betont Kai Lüdeke.

Pre-Opening am 1. Oktober

Das Pre-Opening des Darßer Naturfilmfestivals erfolgt schon am 1. Oktober ab 19.30 Uhr im Ozeaneum in Stralsund. In dem Beitrag zu Walen werde es ganz neue wissenschaftliche Erkenntnisse geben, gepaart mit faszinierenden Aufnahmen des Filmemachers.

Etliche Veranstaltungen sind laut des Organisators bereits ausverkauft, aber immer noch gebe es Karten, die auch kurzfristig gebucht werden könnten.

