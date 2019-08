Born

Wenn der Vorführeffekt gelingt: Als wäre es abgesprochen gewesen, hüpfte am Mittwochmorgen eine Kröte über das Gelände der Jugendherberge Ibenhorst bei Born, just an jenem Ort, an dem die Teilnehmer des Jugend Naturfilmcamps gerade die Technik aufbauten. Die Kröte geriet sogleich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Jugendlichen, die quasi am lebenden Objekt Kamera, Licht und Tontechnik ausprobieren konnten.

Lasse Paarmann (13) aus Güstrow hielt die Kröte fest, die am Morgen in den Mittelpunkt gehüpft war. Quelle: Robert Niemeyer

Zum sechsten Mal findet im Rahmen des Darßer Naturfilmfestivals das Jugendfilm-Camp statt. Fünf Tage lang entwickeln zwölf Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren eigene Filmideen und entdecken dabei die Natur im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. „Die Kinder bekommen einen Zugang zu professioneller Filmtechnik und verbinden so ihre Lebenswelt spielerisch mit der Natur und dem Naturschutz“, erklärt Andros Schakau. Der medienpädagogische Leiter der Medienwerkstatt Wismar betreut die Teilnehmer des Jugendfilmcamps.

Den Weg zu ihren fertigen Werken finden die Nachwuchsfilmemacher jedoch komplett selbst, von der Idee über das Zeichnen von Storyboards bis zum Dreh und Schnitt. Und das in nur fünf Tagen. „Es macht sehr viel Spaß, zu filmen und die Natur zu sehen“, findet Jaron Schwerdt. Der Zwölfjährige aus Goslar ( Niedersachsen) ist in diesem Jahr zum zweiten Mal dabei. „Wir verstehen uns alle super. Es ist cool, die Technik kennenzulernen und etwas über die Natur zu lernen“, sagt auch Lilly Hakelberg. Die 13-jähriger Bartherin nimmt ebenfalls zum zweiten Mal am Jugend Naturfilmcamp teil.

"Es ist cool, die Technik kennenzulernen und etwas über die Natur zu lernen“, sagt Camp-Teilnehmerin Lilly Hakelberg (13) aus Barth. Quelle: Robert Niemeyer

In ihren am Ende etwa sechs Minuten langen Filmen setzen sich die Mädchen und Jungen mit dem Nationalpark und seinen Problemen auseinander. So hat in einer der beiden Geschichten „Uwe“, gespielt von Albert Bonitz aus Eixen, eigentlich nur Gutes im Sinn, als er Algen oder Totholz vom Strand entfernen möchte. Doch drei Mädchen halten ihn auf, denn was Uwe wegräumen möchte, ist in Wahrheit unter anderem wichtiger Bestandteil der Natur. Was aber weggeräumt werden muss, ist der tatsächliche Müll, den Menschen hinterlassen haben.

„Die Kinder lernen etwas und das Ergebnis ist öffentlich zu sehen. Die Mädchen und Jungen sind damit auch Botschafter der Nationalparkidee“, sagt Annett Storm, Geschäftsführerin des Fördervereins Nationalpark Boddenlandschaft. Veranstalter des Camps ist die Deutsche Naturfilmstiftung.

Unterstützt wird das Projekt von der Flächenagentur MV, Tochtergesellschaft der Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern. „Wir fördern nicht nur Naturschutzprojekte, sondern setzen es auch zielgerichtet für die Naturschutzbildung ein, sagt Bjørn Schwake, Geschäftsführer der Flächenagentur MV.

Zwei Kurzfilme werden am Ende der Camp-Woche entstanden sein. Premiere feiern sie am 5. Oktober um 11 Uhr im Rahmen des Darßer Naturfilm-Festivals. Anschließend sind sie im Internet abrufbar.

Das Darßer Naturfilmfestival findet vom 2. bis 6. Oktober statt. Am 5. Oktober wird dann der Deutsche Naturfilmpreis in der Darßer Arche in Wieck verliehen. Das Festival einer der wichtigsten Treffpunkte der Naturfilmbranche. Vergangenes Jahr kamen mehr als 4500 Gäste zu den Filmvorführungen und Gesprächsabenden.

Von Robert Niemeyer