Ahrenshoop

Von Juni bis September 2021 haben mehr als 3200 Gäste die „Naturklänge“ besucht. Im Jubiläumsjahr haben sich erstmalig zehn Veranstaltungsorte beteiligt. Am Wochenende ging die 20. Saison der Konzertreihe „Naturklänge“ am Hohen Ufer zwischen Ahrenshoop und Wustrow mit einem gelungenen Konzertabend zu Ende. Die Besucher der Abschlussveranstaltung „Under the blue sky“ konnten ein harmonisches Konzert mit musikalischen Darbietungen von den Rossini Strings sowie Lutz Gerlach und Ulrike Mai und einen traumhaften Sonnenuntergang über dem Meer erleben.

Die vom Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst initiierte Konzertreihe „Naturklänge“ stand zu ihrem Jubiläum in diesem Jahr unter dem Motto „Begegnungen“. Bei insgesamt zehn Konzerten wurden Menschen auf der Bühne und im Publikum zusammengebracht und traditionell die Klänge von Musik und Natur miteinander vereint, heißt es in einer Bilanz von Geschäftsführerin Julia Bülow. Der künstlerische Leiter, Pianist Lutz Gerlach, entwarf ein abwechslungsreiches Programm, das zu Begegnungen einlud – von unterschiedlichen Musikstilen von Klassik über Jazz bis hin zu Weltmusik und von nationalen und internationalen Künstlern aus unterschiedlichen Ländern.

Besondere Konzerterlebnisse

Mehr als 3200 Besucher folgten der Einladung zu diesen besonderen Konzerterlebnissen an Veranstaltungsorten wie dem Eixener See, auf dem zum zweiten Mal das „Swimming Piano“ zu erleben war, den Boddenhäfen in Wieck und Dierhagen, dem Freilichtmuseum Klockenhagen, dem Gutshaus Hessenburg und dem Barockgarten Starkow. Neu waren in diesem Jahr der Vogelpark Marlow, die Badestelle Glöwitz am Barther Bodden und der Martha-Müller-Grählert-Park in Zingst als Spielorte mit dabei.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im nächsten Jahr wird es im Zeitraum von Juni bis September eine Fortsetzung der Open-Air-Konzertreihe „Naturklänge“ geben. Informationen zum Programm werden im Frühjahr unter www.naturklaenge.net veröffentlicht.

Von tri