Ribnitz-Damgarten

„Wir sind der Gegenentwurf zum Rammstein-Konzert“, sagt Lutz Gerlach. Keine pompöse Show, keine Tabubrüche, sanft und leise, und vor allem im Einklang mit der Umgebung, das zeichne die Konzertreihe „ Naturklänge“ aus, deren Programm am Mittwoch in der Kunstgalerie im Kloster in Ribnitz-Damgarten vorgestellt worden ist. „Das Gesamterlebnis ist wichtig“, sagt der Naturklänge-Erfinder. Und da gehöre das Zwitschern der Nachtigall im Pfarrgarten in Starkow oder das Rauschen der Wellen am Steilufer in Ahrenshoop eben dazu. „Die Musik und die Künstler sind wichtig, aber nicht die einzigen Gründe, warum die Menschen zu uns kommen“, so Gerlach.

„Das Gesamterlebnis ist wichtig“, sagt Lutz Gerlach, künstlerischer Leiter der Naturklänge. Quelle: Klaus Amberger

Zum mittlerweile 17 Mal hat er international renommierte Musiker in die Region gelockt, um sie an ganz besonderen Orten auftreten zu lassen. Am Freitag, 28. Juni, geht es mit dem Eröffnungskonzert in Starkow los. Eine italienische Rosennacht erwartet dann die Gäste im Pfarrgarten. Rosenbuffet, der Garten entsprechend gestaltet, Feuershow und zwei Ensembles: „So eine Eröffnung hatten wir noch nicht“, sagt Gerlach. Das Trio Dell’ Acqua und die „Blockflöten“, junge Künstler der Musikschule Stralsund, sind für diese Veranstaltung engagiert worden, passend zu der sanften, nachhaltigen Ausrichtung der Reihe, die in den vergangenen Jahren immer beliebter wurde.

Werbeträger für die Region

Bis zu 10000 Zuhörer kommen wegen der „ Naturklänge“ jährlich in die Region. „Einige buchen sogar ihren Urlaub passend zu den Konzerten“, sagt Gerlach. Die Konzertreihe strahle weit über die Grenzen der Region hinaus, selbst in der Schweiz sei er bereits darauf angesprochen worden. „Die Naturklänge sind ein Werbeträger für unsere Region“, sagt auch Jens Oulwiger, der neue Geschäftsführer des Tourismusverbands Fischland-Darß-Zingst, Trägerverband der Konzertreihe. Und zwar für die gesamte Region, denn den Gästen würden nicht nur die besonderen Veranstaltungsorte auf der Halbinsel näher gebracht, sondern auch das Küstenvorland, etwa mit dem Starkower Pfarrgarten, dem Kloster in Ribnitz oder der „Alten Schmiede“ in Hessenburg.

„Die Herausforderung dabei ist, auch nach nun 17 Jahren immer wieder neue Akzente zu setzen“, sagt Lutz Gerlach. Die besondere Gestaltung des Eröffnungskonzerts sei ein Aspekt in diesem Jahr. Im Ribnitzer Kloster wage er „ein kleines, leises Experiment“. War der Veranstaltungsort bisher klassischen Konzerten mit größeren Ensembles vorbehalten, erwartet die Zuhörer am 11. Juli ein Duett mit der deutsch-französischen Sängerin Céline Rudolph, zweimalige Echo Jazz-Preisträgerin, und Jo Aldinger, Träger des ersten „Deutschen Hammondorgel Diploms“.

Kein Swimming Piano

Höhepunkt der Reihe ist das Abschlusskonzert auf dem Steilufer an der Saisontreppe in Ahrenshoop, das traditionell Ulrike Mai und Lutz Gerlach am Flügel geben. In diesem Jahr wird zudem das Jahr des Saxofons gefeiert, beim Abschluss der Naturklänge dann mit dem Quartett „Saxofonquadrat“.

In den kommenden Jahren, so Lutz Gerlach, sollen weitere bzw. neue Spielorte hinzukommen. In diesem Jahr bleibt es bei den bewährten Orten. Einer fällt jedoch weg. Das „Swimming Piano“ auf dem Schlossteich in Schlemmin. Im Zuge der Zwangsversteigerung des Schlemminer Schlosses und die Unklarheiten um die Eigentümerschaft der Immobilie sei es nicht möglich gewesen, den Termin zu halten. Gerlach habe sich zwar um eine Alternative bemüht, allerdings erfolglos. „Es ist sehr schmerzlich, dass Schlemmin wegfällt“, sagt Gerlach, „aber ich bin guter Hoffnung, dass wir das Swimming Piano bald, vielleicht schon im nächsten Jahr, wieder in die Reihe aufnehmen können.“

Robert Niemeyer