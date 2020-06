Ahrenshoop

Es ist schwarz, elf Kilogramm schwer und „hat einen großen, warmen Klang, der aber nicht zu glatt ist“, sagt Cathrin Pfeifer. Mit ihrem Lieblings-Akkordeon kommt die Berliner Musikerin im Juli an die Küste. Ihr Gastspiel ist Teil der diesjährigen Konzertreihe „ Naturklänge“, die für ihre bis in den September reichenden Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten unter freiem Himmel bekannt ist. Und seit ihrem Start vor 18 Jahren künstlerisch von dem Ahrenshooper Pianisten Lutz Gerlach begleitet wird.

Lutz Gerlach, Künstlerischer Leiter der Konzertreihe „Naturklänge“ Quelle: Klaus Amberger

Besondere Musik an außergewöhnlichen Orten

Dem 58-Jährigen ist dabei vor allem wichtig, dass „kein Stil draußen bleibt“ und dass „besondere Musik an außergewöhnlichen Orten erklingt“. Von Jazz über Klassik, von Tango bis Polka, von Weltmusik bis Pop. Von Klockenhagen bis Starkow, vom Eixener See bis zum Fischländer Steilufer. Hinter dem Projekt steht organisatorisch der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst. Dessen Geschäftsführer Jens Oulwiger meint, dass die Konzertreihe ideal das ausdrücke, was die Menschen, die hier leben und Urlauber sich für diese Region wünschen: sanften Tourismus und leise Events. Dass es in dieser Saison überhaupt die „ Naturklänge“ aufgrund der Corona-Einschränkungen gibt, sei trotz der Auflagen ein hoffnungsvolles Zeichen für mehr Normalität, sagt Lutz Gerlach.

Zwischen Zitronenwasser und Kirschbaum

Die Akkordeonistin Cathrin Pfeifer sitzt derweil in ihrem Garten in der Uckermark (“Was soll ich in der Corona-Zeit in Berlin?“), komponiert viel, trinkt Zitronenwasser, schaut den Staren dabei zu, wie sie im Kirschbaum satt werden, entdeckt einen Milan am Himmel und feilt an ihrem Programm für ihren Auftritt in Hessenburg am Saaler Bodden. „Die genaue Auswahl der Stücke ist noch nicht sicher“, sagt sie. Wichtig seien ihr bei der Suche auch die Titel der Stücke und deren Geschichten, um Nähe zur Natur zu finden. So könnte es in Hessenburg ein Stück geben, das etwa heißt: „Der See spült sich am Ufer den Sand aus dem Haar“.

Hinterland gehört dazu

Neben Hessenburg (23. Juli) stehen Starkow (26. Juni), Eixen (5. August), Dierhagen (12. August), Klockenhagen (18. August) und Ahrenshoop (5. September) auf dem Programm. „Die Auswahl der Orte soll auch dem Zusammenhalt der Küstenregion und den eher abgelegenen Orten, die es touristisch schwerer haben, dienen“, legt der Künstlerische Leiter dar. Er betont aber, dass die „ Naturklänge“ besonders auch für die Einheimischen konzipiert sind.

Schöne Unsicherheit: das Wetter

Konzerte im Freien sind anders als Auftritte in Klubs und Hallen. „Es macht Spaß, mit den Unberechenbarkeiten des Wetters umzugehen“, berichtet die Musikerin Cathrin Pfeifer. Dazu der Duft des Sommers, der Wind, das Licht, Gewitterdonner aus der Ferne oder Vogelgezwitscher aus der Nachbarschaft. Vor Jahren war sie schon mal Gast bei den „ Naturklängen“, an der Ostsee ist sie regelmäßig, auf Rügen, auf Usedom und immer wieder Fischland-Darß-Zingst. „Ich brauche dieses Unterwegssein.“ Übernachtet wird dann oft in ihrem VW-Bus, weil die Unmittelbarkeit zur Natur dann intensiver sei. Cathrin Pfeifer lässt sich stilistisch nicht festlegen. Bei aller Bescheidenheit sagt sie, dass sie eine eigene Note habe. Die sich aus ihren Eindrücken speist, die sie bei ihren vielen Reisen über die Erdteile bekommt.

Vom Sound des Akkordeons

„Ich staune stets, wohin es das Akkordeon in der Geschichte verschlagen hat – überallhin.“ Blues, Flamenco, afrikanische Rhythmen – die Liste ist so vielfältig wie die Kulturen. In gewisser Weise ist das Akkordeon von Cathrin Pfeifer auf der Suche nach Musik, die zu der Künstlerin passt. „Die Inspirationen liegen überall.“ Auch nach Jahrzehnten ist sie noch fasziniert von ihrem Instrument, dem Akkordeon. „Es ist wahnsinnig vielseitig“, sagt die 57-Jährige. „Ich kann auf dem Akkordeon Töne langziehen, ich kann den Sound verändern, kann zart oder volkstümlich spielen“, schwärmt sie. „Mit dem Akkordeon kann ich ein Orchester ersetzen.“ Könnte sie, denn eigentlich schätze sie eher das Minimalistische.

Erst Hände waschen, dann das Spiel

„Ich liebe richtig tiefe Basstöne, die in den Bauch gehen“, sagt sie. Ihr Lieblings-Akkordeon, das die Künstlerin Scandalli getauft hat, besitzt auf der Bass-Seite 18 Registermöglichkeiten (die meisten haben nur fünf bis sieben). Viele Bässe für das Konzert im Gutspark in Hessenburg. Doch bevor Cathrin Pfeifer den ersten Ton freigibt, wäscht sie sich (nicht nur zu Corona-Zeiten) die Hände. Um eine gute, griffige Verbindung zum Instrument zu haben, das schwarz ist, elf Kilogramm wiegt und warm klingt.

Naturklänge-Konzerte 2020 26. Juni, 19 Uhr, Pfarrgarten Starkow, Französische Rosennacht mit dem Ensemble „Celeste Sirene“ 23. Juli, 20 Uhr, Gutspark Hessenburg, Akkordeonkunst mit Cathrin Pfeifer, zu Gast Lutz Gerlach am Piano 5. August, 20 Uhr, Eixener See, „Swimming Piano“ mit Gerlint Böttcher und Sorin Crecuin 12. August, 20 Uhr, Hafen Dierhagen-Dorf, Jazzsängerin Jessica Gall und Trio 18. August, 20 Uhr, Freilichtmuseum Klockenhagen, „Orient Express“ – eine musikalische Reise mit dem Trio Macchiato 5. September, 18 Uhr, Abschlusskonzert „P(i)anorama & Strings“ am „Hohen Ufer“ zwischen Ahrenshoop und Wustrow mit der Pianistin Ulrike Mai und dem Pianisten Lutz Gerlach mit den Rostocker „Rossini Strings“ Eintritt: ab 15 Euro (Kinder unter 14 Jahren frei) Info: www.naturklaenge.net

Von Klaus Amberger