Naturklänge: Piano schwimmt dieses Jahr auf Eixener See

Das Engagement Wiecks für die Naturklänge-Reihe war Motivation für die ganze Veranstaltung. Deren künstlerischer Leiter Lutz Gerlach hatte die beliebte Musikreihe aufgrund der Corona-Krise eigentlich schon abgeschrieben. Dann kam Mandy Krüger-Falk, Geschäftsführerin der Kur- und Tourist GmbH Darß, und präsentierte die Wiese am Hafen direkt neben der Glasarche als Spielort. Da machte sich der Musiker und Komponist ans Werk. Sieben Konzerte sind bis Anfang September geplant.

Den Auftakt macht das Ensemble „Glas-Blas-Sing“ am Freitag. Ein bisschen ist das auch ein Geschenk anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Nationalparks. Neben der Glasarche wird das Quartett das Programm „Flaschmob“ präsentieren.

Hoffnungsschimmer

„Jede Kulturveranstaltung, die stattfindet, ist ein Hoffnungsschimmer“, sagt Lutz Gerlach. Trotz Bedenken aufgrund der Auflagen zur Eindämmung des neuartigen Corona-Virus hat der künstlerische Leiter der Reihe des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst ein Programm „voller Überraschungen“ zusammengestellt.

Ursprünglich geplante Spielorte in Barth oder im Vogelpark Marlow mussten zwar gestrichen werden. Dafür gibt es mit Wieck und auch Eixen neue Spielorte. Auf dem Eixener See werden sich am 5. August die Pianisten Gerlint Böttcher und Sorin Crecuin auf einem Ponton zur Mondscheinsonate treffen.

„Swimming Piano“ zählt wie das traditionelle Abschlusskonzert auf dem Hochufer in Ahrenshoop zum „Urknall der Veranstaltungsreihe“. Jeweils mehr als 1000 Besucher hatten in der Vergangenheit diese Ereignisse miterlebt, so Lutz Gerlach. Und Mandy Krüger-Falk hat den künstlerischen Leiter schon einmal angespitzt, diesen Programmpunkt in das Boddendorf zu verlegen. Zwischen Badesteg und Anleger würde sich eine tolle Kulisse bieten.

Sanfter Tourismus mit Kultur

Als sanften Tourismus, bei dem Urlaubern auch abgelegene Orte nahegebracht würden, sieht der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Jens Oulwiger, die diesjährige Naturklänge-Reihe. Trotz Abstands- und Hygieneregeln könne ein Programm für den Urlaub an der Ostsee angeboten werden.

Dabei wollen die Organisatoren der Reihe nicht nur Gäste begrüßen, sondern auch Einheimische. Überhaupt habe sich die Arbeit des Tourismusverbandes gewandelt: weg vom Einsatz für Urlauber, hin zu Engagement auch für Einheimische. Denn auch die sollten von Verbesserungen etwa beim Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs profitieren.

Das Programm

19. Juni: „Glas-Blas-Sing“, Hafen Wieck, 20 Uhr

26. Juni: „Celeste Sirene“, Pfarrgarten Starkow, 19 Uhr

23. Juli: Akkordeonkunst mit Cathrin Pfeifer, zu Gast Lutz Gerlach, Gutspark Hessenburg, 20 Uhr

5. August: „Swimming Piano“, Eixener See, 20 Uhr

12. August: noch unbekannt, Hafen Dierhagen,

18. August: „Orient Express“, musikalische Reise mit dem Trio Macchiato, 20 Uhr

5. September: noch unbekannt, Hochufer Ahrenshoop

Karten gibt es in den Kurverwaltungen der Spielorte, jeweils an der Abendkasse oder von den Veranstaltern bevorzugt im Internet unter www.naturklaenge.net.

