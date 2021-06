Ribnitz-Damgarten/Neuheide

Nach der Corona-Zwangspause startete auch das Schulungs- und Informationszentrum „Wald und Moor“ im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Neuheide wieder neu durch. Seit dem 12. Juni ist es jeweils Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Auf etwa 100 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird den Besuchern Wissenswertes rund um die Geschichte, die Geologie, die Fauna und Flora sowie die Nutzung des Stadtforstes und des Moores mit Hilfe von Schaukästen, Modellen und Tierpräparaten vermittelt. Vieles, was die Besucher bei ihren Wanderungen durch Wald und Moor „in natura“ sehen und erleben, können sie in der Ausstellung mit dem hier gebotenen Hintergrundwissen vertiefen.

Mittwochswanderungen starten am Infozentrum

Auch in diesem Jahr wird es wieder jeweils mittwochs geführte naturkundliche Wanderungen durch das Ribnitzer Große Moor geben. Dieser Teil des Stadtwaldes von Ribnitz-Damgarten steht bereits seit 1939 unter Naturschutz. Bei den Wanderungen kann man, je nach Jahreszeit, dem Blauen Moorfrosch begegnen, Kraniche beobachten oder fleischfressende Pflanzen sehen. Und mit sehr viel Glück auch mal einer Kreuzotter begegnen. Aber das kommt wirklich nur äußerst selten vor, denn die Tiere sind extrem vibrationsempfindlich, und wenn Gruppen unterwegs sind, dann spüren sie deren Herannahen schon sehr frühzeitig und ziehen sich zurück.

Startpunkt für die Mittwoch-Wanderungen ist am Infozentrum Neuheide jeweils um 10 Uhr. Diese bei den Gästen besonders beliebten Wanderungen gehören bereits seit 20 Jahren zum Programm und sind sozusagen das „Premium-Angebot“, sagt Holger Tessendorf. Der Dipl.-Betriebswirt und Informatiker war von 2012 bis Ende letzten Jahres als fest angestellter Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten im Infozentrum „Wald und Moor“ Neuheide tätig. Seit Anfang dieses Jahres ist er in Rente, arbeitet aber für zehn die Stunden in der Woche auf Nebenverdienstbasis weiter mit.

Eine Schwanenfamilie im Ribnitzer Großen Moor. Quelle: Privat

Während Marie Bohnenstengel, die seit dem vergangenen Jahr im Infozentrum tätig ist, die Mittwochsführungen übernimmt, startet Holger Tessendorf jeweils montags in Dierhagen mit Gruppen zu Moorwanderungen und jeden Freitag ab Graal-Müritz. Marie Bohnenstengel ist gelernte Forstwirtin und hat dann eine Ausbildung zur Erzieherin und eine Weiterbildung zur Wildnispädagogin absolviert. Da gehe es unter anderem darum, die Spuren von Tieren zu deuten, die Sprache von Vögeln zu verstehen, über offenem Feuer zu kochen und sich aus Laub und Zweigen einen Schutz zu schaffen, erzählt sie.

Moore sind wichtige Kohlenstoffspeicher

Während der Führungen habe sie viele Fragen zu beantworten, berichtet sie weiter. Die Teilnehmer möchten unter anderem wissen, wie der Wald bewirtschaftet wird, interessieren sich für das derzeit sehr aktuelle Thema Holzpreise und es gehe auch um das Thema Holzschädlinge. Holger Tessendorf ergänzt, dass auch der Klimawandel eine große Rolle spiele. Ihm und Marie Bohnenstengel ist es deshalb ein großes Anliegen, den Besuchern vor Augen zu führen, welche große Rolle Moore als Kohlenstoffspeicher spielen und wie wichtig deshalb deren Schutz ist. Dazu gehöre unter anderem, Birken und Kiefern, die sich auf der Moorfläche ansiedeln und dem Moor das Wasser entziehen, zu entfernen. „Entkusseln nennt man das“, so Holger Tessendorf. Das sei im Mini-Moor am Fischländer Weg geschehen. Darüber sei er sehr froh.

Großes Interesse an naturkundlichen Führungen

Er freut sich auch darüber, dass er in diesem Jahr den Besuchern wieder das flauschige Wollgras zeigen konnte. Das war in den beiden extrem trockenen Jahren davor nicht möglich. Wollgras fällt durch seinen schneeweißen Haarschopf sofort ins Auge. Früher wurden die Haare des Wollgrases zum Ausstopfen von Kissen und für Kerzendochte verwendet.

Neben den regulären Führungen kommen in der Saison noch Wanderungen nach Vereinbarung hinzu. Was die Zusammensetzung der Teilnehmer betrifft, war in den letzten 20 Jahren alles vertreten. Von Firmen, Schulklassen und Reisegesellschaften über Jagdgenossenschaften bis hin zum katholischem Kirchenchor. Das Interesse an naturkundlichen Führungen und überhaupt an Erlebnissen in der Natur sei in den letzten Jahren stark gewachsen, so der Eindruck von Holger Tessendorf. Corona habe dieses Interesse noch verstärkt.

Von Edwin Sternkiker