Naturschatzkammer bei Ribnitz vergrößert: Neue Wiese rettet Insekten

Die Naturschatzkammer Neuheide wächst: Das Ausstellungszentrum hat den Zuschlag für ein Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft erhalten. Dort sollen Schulklassen und Besuchergruppen künftig erfahren, wie viel Leben auf einem kleinen Stück Land seinen Platz findet und welchen Beitrag jeder im eigenen Garten für den Artenschutz leisten kann.

Unser Konzept hatte den früheren Besitzer überzeugt“, erklärt Präparator und Naturkundler Robby Krasselt. Er wolle den alten Baumbestand darauf schützen und hat bereits auf 2500 Quadratmetern eine naturnahe Wiese wachsen lassen. Bald sollen insektenfreundliche Hecken und Pflanzen hinzukommen. Von Weitem sieht der Flecken zunächst wie eine ungemähte Grasfläche aus. Aus der Nähe betrachtet, blüht es hier jedoch in allen Farben.

„Wenn das blüht, ist hier die Hölle los“

Schon seit einigen Jahren zeigt die Naturschatzkammer mit dem sogenannten Paradiesgarten, wie man den Insekten im eigenen Garten Nahrung zur Verfügung stellen kann. „Wir können alle mithelfen, die Natur nicht zu sterilisieren. Wenn überall nur Edelrosen und Dahlien wüchsen, würden die Tiere verhungern.“

Er zeigt wie man den Garten sowohl als Kulturlandschaft gestalten und dennoch einen Beitrag zum Artenschutz leisten kann. „Wir bieten immer eine Kombination aus Schmuck und Nahrung.“ Hier stehen Lavendel, Sommerflieder neben Disteln, Dost und Oregano. „Wenn das blüht, ist hier die Hölle los.“ Bis zu 2.000 Schmetterlinge sollen dann auf den 1.500 Quadratmetern umher flattern. „Die locken wir ganz gezielt. Offene Blüten bieten ihnen genug Nektar.“

Projekt „naturnahe Wiese“

Das neue Projekt der naturnahen Wiese geht noch einen Schritt weiter. Sie wird nur zweimal im Jahr gemäht und darf die restliche Zeit sprießen. Die Natur dankt es mit ungeheurer Vielfalt. „Hören sie“, Robby Krasselt hebt kurz die Hand und tatsächlich klingt ringsum wildes Gezwitscher. „Das sind die Feldlerchen. Die kommen, weil ringsum nicht mit lauten Maschinen gearbeitet wird.“ Die Wiese liegt neben ökologisch bewirtschaftetem Weideland. „Hier gibt es nur Naturrasenmäher“, sagt er und meint die Rinder.

Bislang habe er nicht einmal etwas ausgesät, lediglich Mutterboden ausgebracht. Allein die darin enthaltenen Samen, haben diese Vielfalt entstehen lassen. Leuchtender Mohn, duftende Kamille und Dutzende weitere Pflanzen mit Blüten in allen Farben haben sich ausgebreitet, dazwischen herrscht ein Gewusel und Gesumme. „Einige der Insekten, hatte ich seit Jahren nicht mehr gesehen.“ Durch Monokulturen, Herbizide und Pestizide hat Deutschland bereits zwei Drittel seiner Insekten verloren.

„Es ist erschreckend, wie gering das Wissen über die Natur heute ist“, sagt Krasselt und fügt ein Zitat des berühmten Tierfilmers Bernhard Grzimek an: „Wir können nur schützen, was wir kennen.“ Die Naturschatzkammer will ihren Beitrag dazu leisten die Natur besser kennenzulernen.

Von Juliane Schultz