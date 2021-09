Nazi-Vergleich: Corona-Leugner aus Barth gerät ins Visier der Polizei

Barth

Holger Friedrich ist entsetzt über das, was in seiner Heimatstadt vorgeht. Unbekannte haben ins Fenster eines scheinbar unbewohnten Hauses Aushänge gemacht, deren Inhalt ihn erstarren lassen, als er am Morgen an dem Haus in der Wallstraße vorbeigeht.

Entsetzen in der beschaulichen Stadt

Zeichnungen, die an die Nazi-Konzentrationslager erinnern. Doch nicht wie bei Hitlers Konzentrationslager Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen und Flossenbürg ziert der zynische Spruch „Arbeit macht frei“ das Portal, sondern „Impfen macht frei“. Schwarz Uniformierte mit Spritzen in der Hand sind zu sehen. Schlimmer noch der Schriftzug an einer Wand: „Ungeimpfte ins Gas.“

Derartige Aushänge sind in Barth aktuell öfter zu sehen. Der Staatsschutz ermittelt. Quelle: Holger Friedrich

Als dumme Bemerkung oder einfach nur als Schmiererei geht so etwas nicht durch – weder bei Friedrich noch bei der Polizei, die der Barther sofort informiert. „Jeder kann seine Meinung zum Thema Impfen haben – dafür oder dagegen sein. Aber eine derartige Meinung so öffentlich kund zu tun, das geht entschieden zu weit“, erbost sich Holger Friedrich.

Staatsschutz ermittelt gegen 65-Jährigen

Tatsächlich ist es kein Einzelfall in der kleinen beschaulichen Vinetastadt. Wie Nicole Buchfink vom Polizeipräsidium Neubrandenburg auf Nachfrage mitteilt, sind seit Anfang August mindestens vier Fälle bekannt geworden, bei denen diese Plakate festgestellt und anschließend durch Beamte entfernt wurden. Gefunden seien sie in der Wallstraße, immer im Fenster desselben Hauses, und in einer Kleingartenanlage der Stadt worden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ermittelt wegen des Verdachtes der Volksverhetzung – einer Straftat.

Ins Visier hat der Staatsschutz einen 65-jährigen Deutschen genommen. „Nach bisherigen Ermittlungen handelt er allein und nicht aus einer Gruppe heraus“, informiert die Pressesprecherin. Die Ermittlungen würden andauern und ob der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt sei, bleibe in der Prüfung durch die Staatsanwaltschaft noch abzuwarten.

Verurteilung wegen Volksverhetzung hat es bereits gegeben

In der Bildunterschrift des Plakates taucht der Begriff „CoroNazis“ auf, eine Bezeichnung für Querdenker, die dem antisemitischen Denken der Nazis selbst nicht so fern stehen. „Ich bin ganz sicher für Meinungsfreiheit, aber das geht zu weit“, betont Friedrich. Und noch eins erschüttert ihn.

„Die Tatsache, dass ich scheinbar der einzige bin, der derartige Aushänge anzeigt. Es ist unverständlich, wie viele Menschen einfach vorbeigehen, so tun, als hätten sie nichts gesehen“, fügt er hinzu. „Wohin diese Art des Schweigens führt, hat uns die Geschichte doch schon gezeigt. Daraus sollten wir doch wohl alle Lehren gezogen haben“, mahnt er. Makaber seien derartige Plakate auch in Anbetracht der Tatsache, dass es einst in der Stadt Barth eine KZ-Außenstelle gegeben hat.

Bilder wie die Zeichnungen in Barth kursieren im Internet zu Hauf. Auch auf Querdenker-Demonstrationen sind schon Plakate mit der Aufschrift „Impfen macht frei“ gezeigt worden. Ohne Konsequenzen bleibt das nicht, wie verschiedene Fälle zeigen. So ist beispielsweise laut Badische Zeitung in Freiburg ein Mann wegen Volksverhetzung verurteilt worden, weil er bei einer Demonstration ein Schild mit der Aufschrift „Impfen macht frei“ hochgehalten hatte.

Von Anja Krüger