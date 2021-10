Barth

Mit einer Fotomontage einer KZ-Toraufschrift, „Impfen macht frei“, und anderer Plakate mit fragwürdigem Inhalt ist in Barth seit Anfang August ein 65-Jähriger im Visier der Polizei. Der Staatsschutz ermittelt gegen ihn. Denn der Verdacht der Volksverhetzung liegt nahe.

Dennoch lässt sich der Mann anscheinend nicht beirren. Immer wieder tauchen an verschiedenen Orten in der Vinetastadt entsprechende Plakate auf – jüngst auch an der Ladentür des Fotografen Holger Friedrich in der Langen Straße. Wohl weil er es gewesen ist, der diese Plakatierungen öffentlich angeprangert hat. Und er wird auch nicht müde, dies weiterhin zu tun, wie er deutlich macht. „Solange, bis auch die Plakate von der Laube in der Gartenanlage ‚Sommerfreude‘ verschwunden sind“, bekräftigt er.

Das Problem: Während im öffentlichen Raum die Plakate entfernt werden – meist von Beamten des Polizeireviers in Barth – steht die Gartenlaube auf Privatbesitz. Ohne richterlichen Beschluss dürfen auch die Polizisten das Grundstück nicht betreten, um die Aushänge zu entfernen.

Sprüche in Anlehnung an Konzentrationslager aufgehängt

Besonders zwei Aushänge erschüttern Holger Friedrich und auch andere Passanten, die den Verbindungsweg zwischen August-Bebel-Straße und Bahnhofstraße nutzen, an dem die betreffende Laube steht und von wo aus die Plakate auch gut zu lesen sind. Zum einen handelt es sich um eine Zeichnung, die an die Nazi-Konzentrationslager erinnert und auf der „Impfen macht frei“ zu lesen ist. Schwarz Uniformierte mit Spritzen in der Hand sind zu sehen. Schlimmer noch ein Foto von einem Schriftzug an einer Wand: „Ungeimpfte ins Gas.“

Während die Staatsanwaltschaft Stralsund überzeugt ist, dass mit der Zeichnung der Holocaust verharmlost wird, den Anfangsverdacht der Volksverhetzung erfüllt sieht und die Plakate entfernt wissen möchte, gibt ihr das Amtsgericht nicht sein dafür nötiges Okay. Das bedeutet, die Plakate an der Laube bleiben weiterhin hängen.

Staatsanwaltschaft legt Beschwerde beim Landgericht ein

Wie Martin Cloppenburg von der Staatsanwaltschaft in Stralsund mitteilt, hat diese deshalb jetzt Beschwerde beim Landgericht in Schwerin eingereicht. Wann mit einer Reaktion zu rechnen ist, könne er nicht einschätzen, sagt Cloppenburg. Eine Anfrage bezüglich dessen und auch zur Begründung des Amtsrichters für seine Entscheidung bleibt bis zum Redaktionsschluss am Freitag unbeantwortet.

Friedrich und Staatsanwaltschaft sind nicht die Einzigen, denen die Aushänge des mutmaßlichen Täters, des 65-jährigen Barthers, der sprichwörtliche Dorn im Auge sind. Auch der Vorstand der Kleingartenanlage „Sommerfreude“ hat nach OZ-Informationen dem Mann den Pachtvertrag gekündigt. Zuvor sei wohl mehrfach versucht worden, den 65-Jährigen zum Abnehmen der Aushänge zu bewegen. Telefonisch ist der Vereinsvorsitzende für eine Bestätigung beziehungsweise für Nachfragen leider nicht erreichbar gewesen.

Freiheits- oder Geldstrafe drohen

Der Fall in Barth ist kein Einzelfall. Bilder wie die Zeichnungen in Barth kursieren im Internet zu Hauf. Auch auf Querdenker-Demonstrationen sind schon Plakate mit der Aufschrift „Impfen macht frei“ gezeigt worden. Ohne Konsequenzen bleibt das nicht immer, wie verschiedene Fälle zeigen. So ist beispielsweise laut „Badische Zeitung“ in Freiburg ein Mann wegen Volksverhetzung verurteilt worden, weil er bei einer Demonstration ein Schild mit einer solchen Aufschrift hochgehalten hatte.

Und auch der Fall in Barth soll, wenn es nach der Staatsanwalt Stralsund geht, nicht ungesühnt bleiben. Nicht zuletzt deshalb hofft man, dass das Landgericht Schwerin die Entscheidung des Amtsgerichtes aufhebt.

Dass Staatsanwaltschaft und Amtsgericht Sachverhalte unterschiedlich bewerten, sei nicht selten, weiß Staatsanwalt Cloppenburg. Die Ermittlungen gegen den 65-Jährigen wegen des Verdachts der Volksverhetzung würden ungeachtet dessen weiterlaufen. „Am Ende des Verfahrens muss dann geguckt werden, ob Anklage erhoben wird“, sagt er.

Im Falle einer Verurteilung, so es denn zur Anklage kommt, droht dem Täter eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.

Von Anja Krüger