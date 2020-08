Negast

Gut gelaunt, in sommerlich weißem Hemd, landete Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) am Freitag am Negaster Borgwallsee. Hier ist gerade die Aussichtsplattform fertig gestellt worden, von der aus man einen tollen Blick auf den Borgwallsee genießen kann. Nur das Dach fehlt noch, aber Spaziergänger haben den schönen Punkt schon längst für sich entdeckt.

40 000 Euro für Touristenpunkt

Die Aussichtsplattform mit tollem Blick auf den Borgwallsee kann schon genutzt werden. Quelle: Ines Sommer

Außerdem soll eine Touristeninformation gebaut werden, die nicht nur eine Ausstellung beherbergt, sondern auch öffentliche Toiletten. Die Gesamtkosten werden auf 490 000 Euro geschätzt, das sind nach der Ausschreibung 30 000 Euro mehr als geplant. 410000 Euro hatte Wirtschaftsminister Glawe ( CDU) bereits im Mai übergeben. Nun steuerte Innenminister Lorenz Caffier aus dem Strategiefonds noch 40 000 bei.

Doch der Minister hatte für die Gemeinde Steinhagen noch mal 20 000 Euro extra als Bewilligungsbescheid im Gepäck. Nämlich für den Sportverein. „Wir haben für 28 000 Euro einen 100 Meter langen Ballfangzaun zur Feldkante hin gebaut. Der ist fünf Meter hoch, damit die Bälle der Kinder nicht immer auf dem Acker oder sogar im Mähdrescher landen“, sagt Robert Bräunig, Vorsitzender des Sportvereins mit über 200 Mitgliedern und einer großen Nachwuchsabteilung. Die restlichen 8000 Euro bezahlt die Gemeinde, verrät Ehrenvorsitzender Dieter Tschernatsch.

Velgast bekommt 20 000 für neue Duschen

„Sie haben ja hier einen sehr eifrigen Landtagsabgeordneten. Seinen Forderungen muss man nachgeh’n, sonst wird man ihn nicht mehr los“, so Minister Caffier und lacht in Richtung Dietmar Eifler ( CDU), der die Förderungen noch in seiner Zeit als Bürgermeister angeschoben hatte. Nun war es die Aufgabe von Nachfolger Ludwig Wetenkamp (parteilos), den Besuch aus Schwerin rumzuführen.

Zweite Station der Ministertour war Velgast. Dort sollen im Sportforum zwei Duschen saniert werden. 20 000 Euro gibt es dafür aus dem Strategie-Topf. Nach einem Plausch mit einem der dienstältesten CDU-Bürgermeister im Land, Christian Griwahn, ging es für den schwarzen Minister-Audi weiter nach Bad Sülze und Tribsees.

Feuerwehr Tribsees erhält 30 000 Euro für die Feuerwehr

In der Trebelstadt gab es bei der Feuerwehr Grund zur Freude. 30 000 Euro hatte Lorenz Caffier in Form eines Bewilligungsbescheides dabei. Das Geld ist für die Anschaffung neuer Schutzkleidung gedacht. Den größten Batzen bekam aber die Stadt Bad Sülze, allerdings nicht aus dem Strategiefonds, sondern als Sonderbedarfszuweisung: 700 000 Euro – damit soll Bad Sülze beim Eigenanteil für den Bau einer neuen Grundschule mit Hort unterstützt werden.

Von Ines Sommer