Auf der Baustelle neben der Tankstelle in Born ist in den vergangenen Wochen ein rasanter Baufortschritt zu beobachten. Wochenlang ruhten die Arbeiten an dem Neubau. Die Kommune hatte erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht gegen die Kreisverwaltung, die den Neubau genehmigt hatte, geklagt. Born lehnt das Vorhaben ab, weil in dem Bereich laut Bebauungsplans keine Wohnungen erlaubt sind. Der Kreis hatte das Nein der Kommune weggewischt und das als Wohn- und Geschäftshaus konzipierte Gebäude dennoch genehmigt, schließlich stünden im Plangebiet in direkter Nachbarschaft mehrere Wohnhäuser, hieß es.

Dieser Argumentation mochten die Richter jedoch nicht folgen. Trotzdem wurden noch im vergangenen Jahr die Arbeiten mit Hochdruck fortgesetzt, Fenster sind eingesetzt, der Dachstuhl steht. Wie kann das sein? Zwar hatte der Kreis gegen den Beschluss der Verwaltungsrichter Beschwerde eingelegt. Doch darüber ist noch nicht entschieden.

Antrag für Bürogebäude

Wie die OZ erfuhr, hat der Borner Investor Jonas Holtz einen neuen Bauantrag für ein Bürogebäude gestellt – ein zulässiges Vorgehen. Von Wohnungen ist jetzt keine Rede mehr. Holtz sagt auf Nachfrage, dass in dem Gebäude rund 25 Mitarbeiter für Organisation und Verwaltung seiner Firmen arbeiten werden. Dazu zählen die Traumurlaub FDZ GmbH, mehrere Modeläden in Zingst, drei gastronomische Einrichtungen in Prerow, eine Baufirma „und die Organisation meines zukünftigen Freizeitparks“, so Holtz. Gemeint ist damit der Sportpark in Bargeshagen bei Rostock, den Holtz übernommen und dort das Trainigszentrum der Seawolves-Basketballer eingerichtet hat.

Identischer Grundriss

Gerd Scharmberg, Bürgermeister in Born Quelle: privat

Das Gebäude ist identisch zum ersten Bauantrag. Wie üblich forderte die Kreisverwaltung als Genehmigungsbehörde die Kommune zu einer gemeindlichen Stellungnahme auf. „Das Einvernehmen wurde in der Gemeindevertretersitzung am 21. November versagt“, betont Bürgermeister Gerd Scharmberg (Wählergemeinschaft Bürger für Born). Das sei dem Kreis auch so mitgeteilt worden.

Umso erstaunter zeigt sich das Gemeindeoberhaupt, dass im Dezember auf einmal eine Baugenehmigung vorlag – ohne Hinweis oder erneute Anhörung der Kommune zu den Gründen ihrer Ablehnung. Die Ablehnung der Kommune basiert laut Bürgermeister nun auf der Geschossigkeit des Gebäudes, die auch schon im ersten Antrag bemängelt wurde. Laut Bebauungsplan seien in dem Teil des Plangebietes lediglich eingeschossige Gebäude erlaubt. Gegen die Baugenehmigung des Landkreises hat die Kommune nun erneut geklagt. Die Baugenehmigung solle ausgesetzt werden.

Geheimnis im Gebäudeinneren

Rein äußerlich betrachtet erscheint der Neubau in der Tat als zweigeschossig, mit Erdgeschoss, Obergeschoss und aufgesetztem Steildach. Der Neubau überragt nicht nur die Wohngebäude in direkter Nachbarschaft, sondern auch die Tankstelle sowie das Kaufhaus Stolz. Die Geschossigkeit hatten die Verwaltungsrichter auch seinerzeit im Blick, damals reichte aber schon die den Vorgaben des Bebauungsplans zuwiderlaufende Wohnmöglichkeit für die Urteilsfindung. Mit dem Thema hatten sich die Richter nicht intensiv auseinandergesetzt, sagt der Bürgermeister.

Das Geheimnis offenbar sich erst im Inneren des Gebäudes. Weil der Grundriss so gezeichnet ist, dass im Obergeschoss weniger als zwei Drittel der Grundfläche des Erdgeschosses zur Verfügung stehen, gilt die erste Etage nicht als Vollgeschoss. Das nämlich wäre den Festsetzungen des Bebauungsplans zufolge nicht zulässig. Erreicht wurde das durch das Weglassen der Zwischendecke in einem Teil des Neubaus. Die Fläche des Obergeschosses liegt Gerd Scharmberg zufolge weniger als einen Quadratmeter unterhalb der Grenze zu einem Vollgeschoss.

Gutachter erkennt Anbau

Laut Bauantrag sei dieser Bereich als Lagerfläche deklariert, sagt der Bürgermeister. Ein Gutachter, der das Gebäude bereits während der ersten Auseinandersetzung mit der Kreisverwaltung in Augenschein genommen hatte, bezeichnete den „Anbau“, als Umgehungstatbestand. So jedenfalls entspreche der Neubau nicht den Vorgaben des Bebauungsplans. Jonas Holtz zitiert dagegen Wikipedia, wonach ein Anbau eine Maßnahme sei, die Nutzfläche eines bestehenden Gebäudes zu erweitern. Dieser Bereich sei in einfacher Bauweise „angeklatscht“ worden, wiederholt Gerd Scharmberg Erkenntnisse des Gutachters. Im Grunde genommen handele es sich um zwei Gebäude.

Genehmigung mit „Geschmäckle“?

Das Vorgehen des Investors Jonas Holtz empfindet der Bürgermeister zwar als dreist, seine Kritik richtet sich aber gegen die Entscheidung des Landkreises. Es habe wenigstens „Geschmäckle“, dass die Baugenehmigung ohne Beteiligung der Kommune erteilt worden sei. „Das Vorgehen des Landkreises ist sehr befremdlich“, ergänzt der zweite Stellvertreter, Mathias Löttge (fraktionslos), die Kritik des Bürgermeisters. So würde die Gemeinde zur Klage getrieben.

Sowohl Gerd Scharmberg als auch Mathias Löttge unterstreichen, dass sich die Klage nicht gegen den Bauherren, sondern gegen die Kreisverwaltung richte. Der rasche Baufortschritt diene nur dazu, einem möglichen Abriss zuvorzukommen, der dann als nicht mehr verhältnismäßig zu werten sei, fürchten sie. Dem Bürgermeister zufolge sei es schon bemerkenswert, wenn die Kreisverwaltung und ein Bauherr die Interpretation eines von Born beschlossenen Bebauungsplans übernähmen.

Gemeinde nicht beteiligt

Was ist der Knackpunkt? Die Kreisverwaltung legt einen Bauantrag der zuständigen Kommune zum Einvernehmen vor. In diesem Fall hat die Gemeindevertretung ihre Zustimmung versagt – wegen der ihrer Meinung nicht zulässigen Geschossigkeit des Neubaus. Gewöhnlich weise der Kreis auf eine möglicherweise rechtsfehlerhafte Entscheidung hin, sollte die Genehmigungsbehörde anders entscheiden als die Kommune. Das, sagt Gerd Scharmberg, sei auch in Verwaltungsvorschriften festgeschrieben.

In diesem Fall sei genau das aber nicht erfolgt. Der Kreis habe direkt eine Baugenehmigung erteilt. Das bestätigt Kreissprecher Olaf Manzke, schließlich sei das Problem der Wohnnutzung ausgeräumt. Allerdings hat die Kommune laut Bürgermeister erst auf Nachfrage von der Genehmigung des zweiten Bauantrags erfahren. Da hatte Jonas Holtz den Bescheid schon längst im E-Mail-Eingang und begann sofort mit dem Weiterbau.

