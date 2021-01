Dierhagen

Wenn Guido Lehrke die Tür zum Neubau aufstößt, betritt er eine neue Welt. Enge, muffig wirkende Räume lässt der Geschäftsführer des Jugend- und Sozialwerkes für die Region Rostock hinter sich, findet sich in hellen Räumen wieder, in denen er schon vor dem Umzug aus einer einstigen Werkstatt das Leben in all seinen Facetten sieht.

Mitarbeiter, aber auch die Kinder und Jugendlichen der Wohngruppe selbst freuen sich auf den Umzug in den Neubau. Mehr Platz für gemeinsame Aktivitäten, mehr Platz im eigenen Bereich, aber auch mehr Platz für die Betreuer. Wenn der Sozialverband im kommenden Jahr das 25 Jahre währende Engagement im Dierhäger Ortsteil Dändorf feiert, geschieht das auf einem ganz neuen Niveau.

Anzeige

Abschied von der Vergangenheit

Ganz verabschieden will sich das Jugend- und Sozialwerk von der Vergangenheit nicht. Seit 1997 werden in Dändorf Kinder und Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Gründen betreut. Knatsch im Elternhaus gilt vielfach als „Eintrittskarte“ in die Wohngruppe. Gewalt, Misshandlung und/oder Vernachlässigung sind dagegen tatsächlich die Gründe, warum bislang bis zu zehn Kinder und Jugendliche nicht nur Monate lang, sondern zuweilen viele Jahre lang Schutz und Betreuung in Dändorf erfahren haben.

Im Jahr 1997 hat der Sozialverein die einstige Werkstatt übernommen. Notdürftig umgebaut war die Einrichtung bis jetzt ein Zuhause für etliche Kinder, deren Elternhaus nicht wirklich ein Zuhause war. Langjährige Mitglieder der Wohngruppe haben nicht nur den abnehmenden Zustand des Hauses erleben müssen, sie haben seit Frühjahr vergangenen Jahres das Wachsen des Neubaus gesehen, haben vielleicht auch die eigene Zukunft damit in etwas hellerem Licht gesehen.

Öffnung alter Strukturen

Maximal neun Kinder und Jugendliche werden in dem Neubau unterkommen. Weitgehend offen soll die Betreuung der Schützlinge erfolgen. Eine große Wohnküche mit direkter Verbindung zu einem Wohnzimmer bietet jede Menge Möglichkeiten für den Austausch. Küche und Wohnzimmer sind auch in normalen Familien die Räume fürs Treffen, sagt Guido Lehrke. Und ein „normales“ Familienleben soll in der Einrichtung möglichst gut nachvollzogen werden.

Lesen Sie auch: Dierhagen will einen Millionen-Kredit aufnehmen

Integration wird dabei groß geschrieben. In den Jahren seit Eröffnung der Wohngruppe ist sie zu einem Teil des Dierhäger Ortsteils geworden. Kinder und Jugendliche engagieren sich in dem Ortsteil, Feste werden gemeinsam mit Einheimischen gefeiert – und die Bewohner haben Verantwortung übernommen. Sie betreuen etwa das Geschichtshaus in Dändorf, ein Lieblingsprojekt Guido Keils, Vorsitzender des Bauausschusses der Gemeindevertretung.

Sprungbrett in eigenständiges Leben

Nun steht der Umzug in die neue Welt bevor. Ende März/Anfang April soll der erfolgen. Die Kinder und Jugendlichen konnten sich in bestimmten Grenzen eine individuelle Gestaltung ihrer neuen Räume wünschen. So wurde beispielsweise eine Farbpalette gemalt, aus denen die Kinder und Jugendlichen ihre Wunschfarbe für den eigenen Bereich auswählen konnten.

In dem Neubau gibt es auch zusätzliche Angebote, wie Guido Lehrke sagt. So gibt es einen Therapieraum, in dem individuelle Maßnahmen durchgeführt werden können. Zusätzlich gibt es einen sogenannten Verselbstständigungsraum. Ältere Bewohner sollen darin weitegehend auf sich gestellt den Schritt ins eigene Leben üben – ohne jedoch den Kontakt zur Gruppe, also der Familie, abreißen lassen zu müssen.

Lob für Kooperation

Gut 800 000 Euro hat das Jugend- und Sozialwerk für diese Region in den Neubau investiert. Ausdrücklich hebt Guido Lehrke die gute Zusammenarbeit mit der Kommune und den Genehmigungsbehörden hervor. Für ihn ist das auch ein Zeichen der gewachsenen Zusammenarbeit in dem Dierhäger Ortsteil.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die neuen Chancen sieht auch die Erzieherin und Traumapädagogin Jennifer Neumann, seit elf Jahren in der Wohngruppe tätig. Sie freut sich beispielsweise auf einen Privatbereich. Denn die Betreuer sind immer vor Ort. Betreut werden die Kinder und Jugendlichen von sieben Pädagogen, zusätzlich ist eine Hauswirtschafterin im Einsatz.

Neue Freiräume

Je nach Grund für den Einzug in die Wohngruppe ergibt sich die Aufenthaltsdauer. Gute Erfolge können laut Guido Lehrke nach etwa neun Monaten erzielt werden. Die Arbeit in der Wohngruppe erfolgt soweit möglich in Kooperation mit den Eltern. Auch Kontakte mit den Kindern in der Wohngruppe sind gegebenenfalls möglich. Bei schwerwiegenden „Störungen“ werden die Bewohner aber auch auf den Schritt in ein eigenständiges Leben vorbereitet. Das heißt, es erfolgt ein Wechsel in eine Erwachsenenwohngruppe mit geringerer Betreuung, ein erster Schritt in ein selbstbestimmtes Leben.

Die bisherige Unterkunft wird abgerissen. Damit entsteht eine Freifläche entfernt von der Straße – ein geschützter Raum für die Freizeitgestaltung.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter