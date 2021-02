Neue Ausstellung in Prerow: Cartoonisten zeigen „Blöde Bilder“

Prerow

So etwas Blödes aber auch. Corona hatten wir schon, ebenso Gedanken zum Reisen und auch Umweltapostel wurden auch schon auf die Schippe genommen. Warum nicht einen Rundumschlag wagen? Das mag sich Wolfgang Kleinert gedacht haben, als er das Motto für das diesjährige Cartoonfestival unter freiem Himmel ersann. „Blöde Bilder – Dümmer-geht’s-nicht-Cartoons“ werden vom 19. Juni bis zum 16. September im Garten des Kulturkatens „Kiek in“ zu sehen sein.

Zum 14. Mal wird Ausstellungsmacher Wolfgang Kleinert die Werke der besten Zeichner im deutschsprachigen Raum versammeln. 65 Cartoonisten haben zum Jahresende eine Einladung aus dem Postkasten gefischt. Bis Ende Februar können sie nun ihre Gedanken zu dem Thema spielen lassen. Die Ergebnisse – das haben die Vorjahre gezeigt – haben das „Cartoonair am Meer“ zu einem einzigartigen Ereignis in Deutschland werden lassen und zu einem festen Termin in der Zeichner-Szene.

Dumme Staatsoberhäupter

Blödheit beziehungsweise Dummheit regiert die Welt, könnte man zuweilen meinen. Donald Trump hatte vier Jahre lang nicht das Wohl der Vereinigten Staaten im Blick, sondern sich. Auch nach der verlorenen Wahl ist Blödheit auf dem politischen Parkett allgegenwärtig. Wolfgang Kleinert erinnert in diesem Falle an die Staatsoberhäupter etwa von Ungarn, Polen oder der Türkei.

Blödheit ist immer wieder auch im Bundestag, in Länderparlamenten und auf der Straße anzutreffen. Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, aber auch rassistisches und rechtsextremes Gedankengut – blöde Sache, das. Influencer versuchen, uns für dumm zu verkaufen. Bewusst verfasste Falschmeldungen allerorten – und mittendrin der Mensch, dem manchmal auch nichts Besseres einfällt, als durch irgendeine Dummheit aufzufallen. „Es gibt den Drang in uns, etwas Blödes zu tun“, sagt der Ausstellungsmacher.

Großes Repertoire

Das allgegenwärtige Repertoire ist groß, aus dem die Cartoonisten schöpfen können. Schließlich darf jeder zu allem seinen Senf dazugeben, darf etwas Schlaues für blöd halten und andersherum etwas Blödes für schlau. Die Cartoonisten nehmen sich dann die (Meinungs-)Freiheit, aus dem ganzen uns umgebenden Blödsinn ihre Schlüsse zu ziehen und den im wörtlichsten Sinn nach Strich und Faden anzuprangern.

Dennoch, so unbeschwert, wie es vor dem Corona-Schicksalsjahr 2020 geschehen ist, wird das nicht mehr passieren. Die das Cartoonfestival begleitenden Abendveranstaltungen, bei denen Zeichner ihre Talente fernab von Stift und Papier auf die Bühne bringen, werden wie im zurückliegenden Jahr auf der Freilichtbühne stattfinden. Wolfgang Kleinert geht fest davon aus, dass zumindest Abstandsregeln auch noch im Sommer einzuhalten sind und die eigentlich für das „Kiek in“ geplanten Ereignisse wenigstens räumlich verlegt werden müssen.

Lachen vor Freilichtbühne

Wie gut diese Abendveranstaltungen auch im Freien funktionieren können, das hat der Ausstellungsmacher schon im vergangenen Jahr erleben dürfen. Und: Die Freilichtbühne bietet so viel Platz, trotz Einschränkungen mehr Zuschauer zum Lachen bringen zu können, als es im Kulturkaten „Kiek in“ möglich wäre. Das Programm für die begleitende Reihe steht. An sieben Abenden geben sich die Künstler ein Stelldichein.

Zur der Verleihung des Publikumspreises im vergangenen Jahr waren viele Zeichner angereist. Quelle: privat

Abstriche macht Wolfgang Kleinert allerdings beim krönenden Abschluss der 14. Auflage des Cartoonfestivals. Reisten in den Vorjahren stets mehr als 30 Zeichner auf den Darß, um sich bei der Arbeit im wahrsten Sinn des Wortes über die Schulter blicken zu lassen, erwartet der Ausstellungsmacher in diesem Jahr nur acht bis zehn Künstler, die angesichts der „ungewissen Situation“ zum Finale des „Cartoonair am Meer“ eintreffen werden.

Passendes Konzept

Keine wesentlichen Einschränkungen fürchtet Wolfgang Kleinert bei der Ausstellung unter freiem Himmel. „Unser Outdoor-Konzept passt unheimlich gut in die Zeit.“ Trotz der coronabedingten Einschränkungen strömten im vergangenen Jahr rund 15 000 Besucher in die deutschlandweit einzigartige Ausstellung. Den Erfolg würde Wolfgang Kleinert am liebsten wiederholen. Vorgesorgt hat er: „Unser Konzept ist coronaresistent.“

Von Timo Richter