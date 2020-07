Neue Bühne: So unterstützt die Stadt Barth ihre DJs und Künstler

Barth

Die Stadt Barth will die von der Corona-Krise stark betroffene DJ- und Künstlerszene unterstützen und hat deshalb eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Sounds im Sonnenuntergang – Die Beats im Barther Hafen“ gibt es immer mittwochs von 18 bis 21 Uhr Musik auf die Ohren.

Urlauber und Einheimische, die die Abendsonne und das Hafenflair genießen oder beim Abendessen sitzen, bekommen immer mittwochs zusätzlich Musik von lokalen DJs und Künstlern geboten. Die Palette ist breit – von elektronisch bis rockig.

Erste Testlauf im Mai war erfolgreich

Gleichzeitig wird mit dieser Veranstaltungsreihe die mobile Bühne, die die Stadt Barth vor Kurzem gekauft hat, eingeweiht.

Einen Testlauf von „Sounds im Sonnenuntergang“ hat es schon gegeben. Die Stadt und die Crew der MS „Granitz“ haben am 22. Mai zu einer Musikveranstaltung im Barther Hafen mit DJ Frank Nehls und DJ Maik Schlodinski eingeladen. Trotz Regens war die Resonanz so gut, so dass aus dem Test eine neue Veranstaltungsreihe wurde, die auch in den kommenden Jahren zur Tradition werden soll. Start ist am Mittwoch, 15. Juli, von 18 bis 21 Uhr am Barther Hafen. Der Eintritt ist frei.

Branche ist stark gebeutelt

Die Veranstaltungsbranche leidet extrem unter den Corona-Einschränkungen. Auch wenn ab dem 10. Juli in Mecklenburg-Vorpommern wieder kleinere Veranstaltungen (bis 200 Personen innen, und bis 500 außen) erlaubt sind, bleiben Großveranstaltungen weiterhin verboten.

Deutschlandweit hatten Veranstalter deshalb in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli mit der Aktion „Night of light“ auf ihre prekäre Situation aufmerksam gemacht. Über 8000 Gebäude – Spielstätten, Veranstaltungszentren und andere Bauwerke – wurden mit rotem Licht angestrahlt. Die Nachricht dahinter: Die Veranstaltungsbranche stehe auf der „Roten Liste der aussterbenden Branche“.

Von Anika Wenning