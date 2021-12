Neue Corona-Testzentren in der Fischland-Darß-Zingst-Region

Born/Dierhagen/Barth

In der Region Fischland-Darß-Zingst sind die Corona-Testkapazitäten ausgebaut worden. In Dierhagen und Barth wurde jeweils am Montag ein neues Testzentrum eröffnet, in Born wird seit Dienstag getestet. „Wir wollen uns mit dem Testzentrum der aktuellen Situation stellen“, sagt Yves Scharmberg, Leiter der Kurverwaltung in Born. Einheimische wie Gäste sollen mit dem Testzentrum die Möglichkeit bekommen, die mittlerweile aufgrund von 3G- oder 2G-plus-Regelungen notwendigen Corona-Tests machen zu können.

Das Unternehmen Timm & Krüger GbR aus Laboe (Schleswig-Holstein) hat die drei zusätzlichen Testzentren eröffnet. In der Langen Straße in Ribnitz betreibt die GbR bereits ein Testzentrum.

Öffnungszeiten und Kontakte

In Dierhagen befindet sich das Testzentrum im Haus des Gastes in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße 2. Geöffnet ist das Zentrum Montag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Kontakt unter Telefon 040/41304526. In Barth wird seit Montag in der Bahnhofstraße 2 getestete, und zwar von Montag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Kontakt auch hier über Telefon 040/41304526.

In Born wurde das Testzentrum im Darßer Sommertheater, Chausseeestraße 90, eingerichtet. Das Testzentrum ist Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Sonnabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet und unter Telefon 0173 58 77 522.

Angeboten werden Antigen-Schnelltests ohne Termin und kostenlos. Eine Übersicht über die Testzentren in der Region gibt es unter www.regierung-mv.de.

Von Robert Niemeyer