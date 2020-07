Neue Führung: Von Barth direkt in die Natur

Barth

Wer die Vinetastadt Barth erkunden und mehr über die Stadt- und Kulturgeschichte erfahren möchte, hat immer dienstags um 14.30 Uhr, donnerstags um 11 Uhr und alle zwei Wochen auch donnerstags um 20 Uhr die Möglichkeit, an einer Führung teilzunehmen. Noch bis Oktober werden die Stadtrundgänge angeboten.

Wo verlief die Stadtmauer und wer brachte den Buchdruck nach Barth? Warum steht das Barther Rathaus nicht auf dem Marktplatz und was hat es mit dem Hund in der Hunnenstraße auf sich? Diese und viele andere Informationen, humorvolle, schaurige aber vor allem spannende Geschichten erhalten die Besucher bei dem Stadtrundgang.

Anzeige

Mit Kurkarte gibt es die Führung für vier, ohne für sechs Euro. Start des Rundgangs ist auf dem Barther Marktplatz. Tickets gibt es in der Barth Information auf dem Markt (Telefon: 038231/2464).

Weitere OZ+ Artikel

Natur pur, mitten in Barth

Neu sind die Naturführungen rund um Barth. Der ehemalige Nationalpark-Ranger Friedemann Bartz lädt zu einer Entdeckertour am Barther Bodden. Hier können die Gäste die einzigartige Flora und Fauna erkunden, gehen mit dem Experten auf die Suche nach dem König der Lüfte – dem Seeadler –, dem Teichrohrsänger oder der Rohrweihe. Auch Kreuzottern, Füchse und Schwarzwild wird man bei der Tour begegnen. Natur pur – mitten in Barth. Zudem hat man einen wunderbaren Blick auf die einzigartige Vogelschutzinsel Barther Oie.

Die Führung dauert etwa drei Stunden und kostet 7,50 Euro mit Kurkarte und 9,50 Euro ohne. Tickets gibt es in der Barth Information am Markt. Es können maximal 25 Personen an jeder Naturführung teilnehmen. Treffpunkt ist am Borgwall an der Wendeschleife kurz vor dem Wanderweg (Schild Wanderweg Borgwall/Fuchsberge).

Die Naturführung wird am 17. Juli und am 5. August um 17.30 Uhr angeboten und am 24. Juli und 20. August um 10 Uhr.

Von Anika Wenning