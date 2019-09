Neue Führung auf dem Darß verspricht sinnliches Erleben

Born

Landschaftsnutzung und Naturschutz heißt das Fachgebiet, dem sich Marlene Gräf für ihr Studium in Eberswalde verschrieben hat. Die 21-Jährige aus der Nähe von Stuttgart hat als Praktikantin in der Nationalparkverwaltung zusammen mit Steffi Deickert von der Umweltbildung eine Führung erarbeitet, die sinnliches Erleben in den Vordergrund stellt. „Waldwildnis erleben“ heißt das neue Angebot.

Neues Konzept

Laut Marlene Gräf ist das ein neues Konzept: Die reine Wissensvermittlung während der Führungen wird mit sinnlichen Aktionen verknüpft. Das sind der Studentin zufolge erholsame Momente mit geradezu meditativem Charakter. Mit der Konzentration beispielsweise auf Gehör oder Atmung soll der Wald als Ökosystem ganzheitlich erlebt werden können. Bei Marlene Gräf stehen die Sinneseindrücke im Vordergrund. Das, sagt die Studierende, ermögliche einen ganz neuen Blick auf die Natur.

Zukunft in Umweltbildung

„Sehr gut angekommen“ ist der Auftakt der neuen Führung in der vergangenen Woche. Am Montag stand die zweite Tour auf dem Programm. Trotz Dauerregens hatten sich einige Teilnehmer angemeldet. Darunter auch Mathias Paulokat. Der Sprecher der Commerzbank in Deutschlands Nordosten überreichte Marlene Gräf eine Tasche mit Utensilien für den Einsatz in der Natur. Die Studentin ist Umwelt-Praktikantin, ein bereits seit 29 Jahren von dem Geldinstitut finanziertes Programm. Die sieht ihre berufliche Zukunft eigenen Worten zufolge in der Umweltbildung.

Von Timo Richter