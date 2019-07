Barth

Seit dem 14. Juli hat Barth eine neue Galerie. Eröffnet wurde sie von Silvana und Gerhald Knop unter dem Namen „kunstvoll – Wir zeigen, was du kannst!“ in der Sundischen Straße 16. 40 Künstler – vom Profi bis zum Hobbykünstler – stellen hier auf insgesamt 300 Quadratmetern über 600 Exponate aus. „Eigentlich wollten wir die Bezeichnung Galerie vermeiden“, erklärt der 55-Jährige. „Denn es ist viel mehr als eine klassische Galerie. Aber all das in einem Wort zusammenzufassen, ist schwierig. Schließlich sollen die Besucher auch eine ungefähre Vorstellung haben, was sie erwartet.“

Passender wäre der Vergleich mit einem Kunsthandwerkermarkt, wie der Kunstmagistrale in Zingst. Mit zwei entscheidenden Unterschieden – einem Dach und einer Öffnungszeit vom 1. März bis zum 31. Oktober. „Uns gibt es nicht nur an einem Wochenende, sondern wir haben von sonntags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet“, erklärt Gerhald Knop.

Zur Galerie In der Galerie „kunstvoll“ in der Sundischen Straße 16 in Barth werden mehr als 600 Exponate gezeigt. Die Künstler kommen unter anderem aus Barth, Rostock, Stralsund und Greifswald.

Aus der Not heraus entstanden

Die Idee, vor allem Künstlern aus der Region eine Plattform zu bieten, sei aus der Not heraus entstanden. Denn aus gesundheitlichen Gründen konnte der Pruchtener nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiten. „Aber mit Mitte 50 war ich auch zu jung, um gar nichts mehr zu machen“, erklärt der gebürtige Barther.

Schon vor einigen Jahren hatte das Paar den Gebäudekomplex in der Sundischen Straße 16 gekauft. Während im vorderen Gebäude die Physiotherapiepraxis seiner Frau und eine Ferienwohnung untergebracht sind, blieb der hintere Teil, die ehemalige Tischlerei, leer. „Wir wussten nie so recht, was wir damit machen sollen. Die Fenster und das Dach waren kaputt und es war alles ziemlich heruntergekommen“, sagt Gerhald Knop.

Als der 55-Jährige dann nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchte, sei die Idee entstanden, eine Galerie zu eröffnen. Denn schon vor einigen Jahren hatten die beiden selbst angefangen, Bilder zu malen und dadurch auch Kontakte zu anderen Hobbykünstlern geknüpft. „Vielen fehlt die Möglichkeit, ihre Kunst zu zeigen“, berichtet Gerhald Knop. Und so entschloss sich das Paar, aus der ehemaligen Tischlerei Ausstellungsräume zu machen.

Vielfalt und Regionalität

Bei der Auswahl der Künstler seien vor allem die Vielfalt und die Regionalität wichtig. „Von den 40 Künstlern sind zwölf aus Barth. Und wir würden uns freuen, wenn in Zukunft noch mehr Barther hier ausstellen“, sagt Gerhald Knop. Die übrigen Künstler seien unter anderem aus Prerow, Rostock, Stralsund, Greifswald oder Neubrandenburg. Während der Barther Louis-Valentino Lau mit 14 Jahren der Jüngste ist, ist der 83-jährige Kurt-Joachim Fehlberg aus Barth der älteste Künstler. Gezeigt werden unter anderem Bilder, Skulpturen, Schmuck und Töpferkunst. Fast alle Werke sind auch verkäuflich, die Preise würden die Künstler selbst festlegen.

Dass in der Galerie ein Eintritt von vier Euro genommen werde, habe folgenden Grund. „Wir müssen unsere Kosten decken. Allein vom Verkauf geht das nicht. Von 100 Besuchern kaufen vielleicht zwei etwas“, sagt Gerhald Knop. Andere Galerien würden von den ausstellenden Künstlern eine Miete nehmen. „Aber genau das wollen wir nicht. Schließlich sind es größtenteils Hobbykünstler. Von ihnen wollen wir kein Geld nehmen. Wir glauben, dass der Eintritt ein besseres Prinzip ist. Dann wird das Ganze auf mehr Schultern verteilt“, sagt der 55-Jährige.

Ab 15. August Pappmachee-Kurs Geöffnet hat die Galerie „kunstvoll“ in der Sundischen Straße 16 immer sonntags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr. Freitags und sonnabends ist geschlossen. Der Eintritt kostet vier Euro. Ab dem 15. August bietet Antje Höpner um 19 Uhr in der Galerie einen Kurs an. Die Künstlerin zeigt, wie man Pappmaschee-Figuren selber gestaltet. Der Kurs kostet 154 Euro (inklusive Materialkosten) und umfasst zehn mal zwei Stunden. Eine Voranmeldung unter 01 73/141 80 00 ist notwendig. Da die Stellwände in der Galerie mobil sind, kann der Raum in der unteren Etage auch als Konferenzraum genutzt werden. Ein Beamer und eine Leinwand können bei Bedarf genutzt werden.

Anika Wenning