Prerow

Als „junge Gemeindevertretung mit viel Motivation“, wie es Bürgermeister René Roloff ( Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) bezeichnete, haben sich am Montagabend die Mitglieder des Gremiums präsentiert. Gemeinschaft werde in dieser Wahlperiode eine große Rolle spielen. Bürger sollen stark in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Viele Projekte seien schon begonnen worden, sagte der Bürgermeister mit Blick auf den 22 Punkte-Plan im Zusammenhang mit dem Bau des Inselhafens. „Wir werden aber auch eigene Akzente setzen.“ Die Prerower Gemeindevertretung sei im Amtsbereich zudem die mit dem höchsten Frauenanteil.

Gerade erst hatte René Roloff den Amtseid abgelegt, da wählten die Gemeindevertreter jeweils einstimmig Sylke Hagemeister zur ersten und Grit Borgwald (beide Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) zur zweiten Stellvertreterin des Bürgermeisters.

Drei Nachrücker lehnten Mandat ab

Neu in das Gremium rückte für die Wählergemeinschaft Prerow Zukunft Mario Buchold nach. Er besetzt den frei gewordenen Sitz von René Roloff, der das Bürgermeisteramt angenommen und somit sein gewonnenes Mandat als Gemeindevertreter abgegeben hatte.

Schwieriger war die Suche nach einem Nachrücker beim Gewerbeverein Darß, der in der neuen Wahlperiode mit drei Vertretern in dem Gremium präsent ist. Roland Maschke hatte im Vorfeld der konstituierenden Sitzung seinen Rücktritt als Gemeindevertreter erklärt. Als Nachrücker lehnten es dann auch erst Andreas Meller, dann Roman Grzonka und schließlich Ralf-Dieter Bergmann ab, in dem Gremium mitzuarbeiten. Erst Daniela Malt erklärte sich zur Mitarbeit in der Gemeindevertretung bereit. Per Handschlag verpflichtete der Bürgermeister anschließend jeden Gemeindevertreter zur Mitarbeit.

Eigenen Finanzausschuss gebildet

Die Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung ist von 13 auf nunmehr elf geschrumpft. Grund dafür ist das Sinken der Zahl der Einwohner des Ostseebades unter die Marke von 1500. In diesem Zusammenhang ist auch eine Änderung der Hauptsatzung, die Arbeitsgrundlage der Gemeindevertretung zu verstehen. Bürgermeister René Roloff schlug eine Reduzierung der Mitglieder des Hauptausschusses von derzeit neun auf künftig fünf vor. Außerdem könne ein eigener Finanzausschuss gebildet werden, zuletzt waren dessen Aufgaben vom Hauptausschuss mitübernommen worden. Sämtliche Vorschläge wurden einstimmig angenommen, eine Diskussion hielten die Gemeindevertreter für nicht erforderlich.

Diskutiert wurde auch nicht bei der Besetzung der einzelnen Ausschüsse der Gemeindevertretung. Vertreter beider Wählergruppen hatten sich im Vorfeld auf eine gemeinsame Vorschlagsliste geeinigt. Änderungswünsche hatten die Gemeindevertreter nicht, sodass die Untergremien schnell besetzt waren. In den Amtsausschuss wurde einstimmig Sylke Hagemeister gewählt, ihr Vertreter ist Michael Jahncke ( Gewerbeverein Darß).

Wahl zum Seniorenbeirat vertagt

Allein bei der Besetzung des Seniorenbeirats musste René Roloff passen. In den vergangenen fünf Jahren habe der eine „sehr engagierte Arbeit geleistet“, nun aber wollten einige Mitglieder aufhören. Ersatzpersonen seien aber noch nicht gefunden worden. Die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates wurde vertagt.

Timo Richter