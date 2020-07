Neue Informationen zum Bildungscampus in Ribnitz

Ribnitz-Damgarten

In der Kommunalpolitik herrscht in der Region Ribnitz-Damgarten derzeit weitestgehend Sommerpause. Nur wenige Gremien tagen. Hier die Sitzungen der Woche vom 27. bis 31. Juli in der Übersicht.

Stadt- und Amt Ribnitz-Damgarten

Die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten treffen sich am Dienstag, dem 28. Juli, um 17.30 Uhr im Saal des Ribnitzer Rathauses. Im öffentlichen Teil der Sitzung werden neueste Informationen zum Bauvorhaben Ribnitzer Bildungscampus gegeben.

Geplant ist in der ersten Phase des Projektes ein Neubau für die Grundschule und grundhafte Sanierung der Schule in der Demmler-Straße. Zudem sollen in dieser Phase die Außenanlagen erneuert werden. Auch eine Einfeld-Sporthalle soll neu gebaut werden. Die Planungen sehen vor, die Arbeiten bis zum Start des Schuljahres 2022/23 abzuschließen. Anschließend soll die Schule in der Berliner Straße saniert werden. Für die Umsetzung des Projektes Bildungscampus werden etwa 29,5 Millionen Euro veranschlagt.

Die Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow tagt am Dienstag, dem 28. Juli, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Die Bürgermeisterin und die stellvertretenden Bürgermeister werden über Aktuelles informieren, Einwohner haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Weiterhin werden die Gemeindevertreter Stellungnahmen zu dem Vorhaben Wohnbebauung Bahnhofstraße/Ecke Mittelweg in Ribnitz-Damgarten und zur Veränderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ribnitz-Damgarten (Einzelhandelsstandort Rostocker Straße 33) abgeben.

Fischland-Darß-Zingst

In Born tagt am 30. Juli der Tourismusausschuss der Gemeinde. Dazu wird um 19 Uhr in den Borner Hof eingeladen. Es werden in der Sitzung Informationen zum Eintritt Borns in den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst gegeben. Außerdem werden die Ausschussmitglieder über die zu planenden Mittel im Wirtschaftsplan des Kurbetriebes 2021 beraten. Die Einwohner haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Hinweise zu geben. .

