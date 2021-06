Neue Kita in Barth: So bekommen Eltern für ihren Spross einen Platz

Barth

Noch ist das Außengelände der neuen Kindertagesstätte in Barth nicht ganz fertig. Das erste Spielgerät aber steht. Und auch die künftige Leiterin der neuen Einrichtung im Stadtteil Vogelsang, Britta Grigowski, steht in den Startlöchern, freut sich auf die Mädchen und Jungen, die sie künftig ein Stück ihres Lebens begleiten darf.

Individuelle Führungen nach telefonischer Terminvereinbarung

Die Betriebserlaubnis hat die Kita „Eulennest“ in der Uhlenflucht bereits erhalten. Platz für 60 Kinder bietet die Einrichtung, deren Träger der Verein „Jugendhaus Storchennest“ aus Niepars ist. Auf eine große Eröffnung haben Mitarbeiter und die Geschäftsführerin des Vereins, Anke Ehrecke, aufgrund der Corona-Pandemie verzichtet. „Aber alle Eltern, die Interesse haben, ihr Kind bei uns betreuen zu lassen, können gerne telefonisch einen Termin vereinbaren, bekommen dann eine private Führung“, informiert Anke Ehrecke.

Von der einstigen Schulbrache ist nichts mehr zu erkennen. Der Südteil des Gebäudes (r.) ist zu einer Kita umgebaut, das Außengelände hergerichtet worden. Quelle: Anja Krüger

Seit 2015 betreibt der Verein am Standort die Krippe „Eulennest“ im Nordost-Flügel des Flachbaus, der einst eine Schule gewesen ist. Schon zu der Zeit hat festgestanden, dass auch der Südwestflügel saniert werden soll. Schlichtweg das Geld hat gefehlt. Bis der Landkreis Vorpommern-Rügen erhebliche Mittel für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen bereitgestellt hat und das Projekt, das schon in der Schublade der Vereins-Geschäftsführung in der Schublade gewartet hat, anzugehen.

315 000 Euro hat der Storchennest-Verein für den Umbau der einstigen Coppi-Schule vom Landkreis bekommen. „715 000 Euro sind insgesamt investiert worden“, informiert Anke Ehrecke. Lichtdurchflutete Räume durch bodentiefe Fenster und Terrassentüren, direkte Zugänge von den Gruppenräumen zum großen Außengelände und sogar ein Kinderrestaurant bietet das Reich den künftigen Eulennest-Schützlingen. Der Empfangsbereich mit den Garderoben ist bereits eingerichtet, auch einer der vier Gruppenräume ist schon vollständig möbliert.

Vogelsang entwickelt sich

Mangel an Krippen- beziehungsweise Kindergartenplätzen gebe es nicht in der Vinetastadt, weiß Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. „Aber unter dem Aspekt, dass wir als Stadt wachsen wollen, vor allem an Neu-Barthern mit Kindern, ist es natürlich gut, genügend Plätze in der Stadt zur Verfügung stehen zu haben“, meint er.

Gerade auch der Stadtteil Vogelsang entwickle sich. „Hinterm Zaun soll ein Wohngebiet entstehen und die Wobau investiert in diesem Stadtteil gerade in den Neubau von Mehrfamilienhäusern und saniert auch den Wohnungsbestand“, begründet er.

Britta Grigowski: Erzieherin war ihr Traumjob

Auch die angehende Kita-Leiterin schätzt ein, dass der Bedarf an Kita-Plätzen in der Vinetastadt größer werde. Die 52-Jährige lebt seit rund zwei Jahren in Barth, stammt ursprünglich aus Stralsund, hat viele Jahre in Berlin gelebt. „Ursprünglich habe ich Verkäuferin gelernt und dann auch in dem Beruf gearbeitet. Aber ich wollte schon im Alter von 16 Jahren Erzieherin werden. Zu DDR-Zeiten war das für mich nicht möglich. Aber mit 40 habe ich den Entschluss gefasst, noch einmal umzuschulen“, erzählt sie.

Vor dreieinhalb Jahren hat sie der Hauptstadt dann den Rücken gekehrt, ist zurück nach Stralsund gezogen, wo ihre Familie lebt. „Bis ich meinen Lebensgefährten kennengelernt habe und zu ihm nach Barth gezogen bin“, erzählt die aufgeschlossene, sympathische Frau, die aktuell noch in der Storchennest-Kita in Born auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst arbeitet.

Sie freue sich auf ihre neue Aufgabe. „Anfangen werden wir mit etwa 15 Kindern. Nach und nach werden wir dann weitere Gruppen eröffnen“, berichtet sie. Anmeldungen gebe es bereits und auch Anfragen.

Wer Interesse an einem Kita- oder Krippenplatz in der Kita „Eulennest“ (Uhlenflucht, Barth) hat, kann telefonisch unter 038231 / 660350 einen Termin für eine Besichtigung vereinbaren.

