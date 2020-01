Neue LTE-Stationen im Raum Ribnitz

Ribnitz-Damgarten

Das Mobilfunkunternehmen Vodafone hat in Wieck auf dem Darß und in Ribnitz-Damgarten zwei LTE-Stationen in Betrieb genommen.

Zwölf weitere LTE-Bauvorhaben in Vorpommern-Rügen

Damit könnten 5000 Kunden im Kreis Vorpommern-Rügen mit der mobilen Breitbandtechnologie versorgt werden, erklärte ein Unternehmenssprecher. LTE ermöglicht Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs.

Dank LTE können die Nutzer zum Beispiel HD-Filme blitzschnell downloaden, Musikvideos in Top-Qualität genießen und Live-Übertragungen von großen Kultur- und Sportereignissen auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen.

Für viele Haushalte in der Region sei LTE eine echte Festnetz-Alternative zu kupferbasierten DSL-Leitungen. Auch für die Hotels, Gaststätten und mittelständischen Betriebe im Kreis Vorpommern-Rügen bringe die neue LTE-Versorgung eine signifikante Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, so Vodafone.

Für 2020 kündigte das Unternehmen zwölf weitere LTE-Bauvorhaben im Kreis Vorpommern-Rügen an. Man werde komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten anbringen. Die geplanten Baumaßnahmen dienen dazu, LTE-Funklöcher zu schließen sowie mehr Kapazität und höhere Surf-Geschwindigkeiten in das Vodafone-Netz zu bringen.

Lesen Sie auch: Telekom will Funklöcher um Greifswald schließen

Von OZ