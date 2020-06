Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten soll eine neue Musikschule bekommen. Der Musiklehrer Silvio Bollmann plant in Kooperation mit der djo (Deutsche Jugend in Europa) und der Jugendherberge in Ribnitz ein solches Projekt zu starten. Ab September könnten die ersten Kinder unterrichtet werden.

Vor etwa anderthalb Jahren zog es Silvio Bollmann in die Nähe von Ribnitz-Damgarten. „Seit einem Jahr bemühe ich mich, einen Raum zu finden“, so der 50-Jährige. Der Zufall half mit. Bollmann begegnete Holger Hurtig auf der Straße. Der Chef des Mecklenburg-Pommeraner Folklore-Ensembles Richard Wossidlo Ribnitz-Damgarten und Bollmann kennen sich seit Anfang des Jahrtausends. 2002 stellten beide im Landkreis Nordwestmecklenburg einen musikalischen Schüleraustausch zwischen Schülern aus Grevesmühlen und portugiesischen Kindern auf die Beine. Dieses Projekt gibt es noch immer. Auch mit schwedischen und ungarischen Partnern wurden Austauschprojekte realisiert.

Unterricht im Neubau

Holger Hurtig, Leiter des Mecklenburg-Pommeraner Folklore-Ensembles Richard Wossidlo Ribnitz-Damgarten. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Als wir uns getroffen hatten, haben wir einfach gesagt: Lass uns was machen“, berichtet Holger Hurtig vom Wiedersehen mit Bollmann. Zeit, etwas Neues zu beginnen, sei in der Corona-Krise jedenfalls vorhanden. Ein Unterrichtsraum findet sich in dem Neubau an der Jugendherberge. Zu Beginn sollen Klavier- und Akkordeonunterricht angeboten werden. „Weitere Lehrer, die andere Instrumente unterrichten können, sind erwünscht“, sagt Silvio Bollmann.

Konzeptionell solle sich das Angebot von klassischen musikalischen Ausbildungen abgrenzen. „Es muss nicht immer Mozart sein, man kann auch mit Popmusik Instrumente lernen“, so Bollmann. Möglich seien spezielle Workshops mit mehreren Teilnehmern oder auch Musikferienlager. Zudem wolle Bollmann seine internationalen Kontakte nutzen, um Austauschprogramme auf die Beine zu stellen. „Das liegt mir sehr am Herzen“, so der Musiker.

Seit 28 Jahren Musiklehrer

Seit seinem fünften Lebensjahr macht der Hamburger Musik. Anfang der 1990er-Jahre tourte er mit mehreren Bands durch Deutschland. Mit seinem Silvio-Bollmann-Orchester ist er international unterwegs, zuletzt war das Ensemble in Portugal. In Schönberg in Nordwestmecklenburg baute er ab 1993 die dortige Musikschule Fröhlich auf.

Zur Erklärung: Die Musikschule Fröhlich ist ein Franchise-Unternehmen, also eine Dachmarke, unter der deutschlandweit und auch in Österreich selbstständige Musiklehrer nach dem Konzept des Gründers Dr. h. c. Dieter Fröhlich unterrichten. Die Musikschule Fröhlich von Silvio Bollmann hat somit nichts mit der Musikschule Fröhlich zu tun, die es vor einigen Jahren in Ribnitz-Damgarten gab. Die neue Musikschule in der Bernsteinstadt soll den Namen Musikschule Silvio Bollmann tragen.

Seit 28 Jahren ist Silvio Bollmann nun bereits als Musiklehrer aktiv. In Ribnitz-Damgarten sieht er vor allem in der Kooperation mit dem Folklore-Ensemble Potenzial, indem die Kinder, die er an den Instrumenten unterrichtet, mit den Tanzgruppen des Ensembles zusammengebracht werden. „Ich hoffe, dass wir das befördern können“, so Bollmann.

Musik und Tanz

Bereits in den 1990er-Jahren hatte es in der Jugendherberge eine Musikschule gegeben. 40 bis 50 Schüler wurden damals unterrichtet. „Es wurde jedoch zu viel. Uns fehlten die Räume“, erinnert sich Holger Hurtig. Gerade volkstümliche Musik oder volkstümliche Tänze fehle im Unterrichtsplan an den Schulen. „Es war schade, dass der Musikunterricht aufgegeben werden musste. Deshalb ist es schön, dass es das jetzt hier wieder gibt“, so der Leiter des Tanz-Ensembles. Es sei zudem ein Angebot an jene, „die nicht so viel im Portemonnaie haben“.

Kontakt zur Musikschule Silvio Bollmann: Tel.: 0172 / 94 88 426, E-Mail, silvio-bollmann@t-online.de, oder über die Jugendherberge in Ribnitz.

Von Robert Niemeyer