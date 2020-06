Neue Pläne wegen Corona: Jobben am Dabitzer Hafen statt Segeltörn

Dabitz

Gerade hat Josephine Glander ihr Abitur gemacht und schon jobbt sie im Bistro am Dabitzer Hafen. Denn die Zeit bis zu ihrem Studium will die 18-Jährige nutzen. „Die Arbeit macht Spaß und man arbeitet hier schließlich an einem sehr hübschen Ort“, sagt die Dabitzerin. Voll wird es hier sicherlich am Sonnabend, 20. Juni, wenn die Rostocker Band „Les Bummms Boys“ ab 18 Uhr auftritt.

Eigentlich wollte Josephine gemeinsam mit ihrem Vater nach dem Abitur nach Stockholm segeln. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde daraus nichts. „Das ist natürlich schade, aber dann holen wir es im nächsten Jahr nach“, sagt die Abiturientin, die in Barth zur Schule gegangen ist.

Und auch die Abifeier fällt ganz anders aus als geplant. Aus der großen Party wird nichts. „Aber das wussten wir ja schon früh genug, daran kann man nichts ändern“, sagt die 18-Jährige. Die Vorbereitungen für die Prüfungen seien aber trotz Corona okay verlaufen.

Von Anika Wenning