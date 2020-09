Zingst

Eine bereits vor 15 Jahren erstmals formulierte Idee soll nun Wirklichkeit werden: ein neuer Radweg, der Zingst, Prerow und Wieck miteinander verbindet. Zu dem Vorhaben gehört auch eine Solarfähre zur Querung des Prerower Stroms sowie die Wiedervernässung im Schwinkelsmoor auf dem Gebiet von Wieck.

Während die Gemeindevertreter des Boddendorfes und auch die des Ostseebades auf dem Darß die Vorentwürfe für das Projekt längst jeweils einmütig abgesegnet haben, stimmten nun die Mitglieder der Zingster Gemeindevertretung ebenfalls für den Ausbau des Radwegenetzes. Geplant ist, das Vorhaben in den kommenden beiden Jahren in drei Bauabschnitten fertigzustellen.

Hochattraktiver Bereich

Mit den neuen Verbindungen soll den Radfahrern nicht nur ein „viel wertigeres Naturerleben“ als auf dem bestehenden Radweg auf dem Deich zwischen Prerow und Zingst geboten werden, wie der Zingster Bauamtsleiter auf Nachfrage sagte. „Das ist insgesamt ein hochattraktiver Bereich.“

Wichtig ist den Beteiligten aber auch, die Zahl der Radfahrer auf dem Deichweg zu reduzieren. Angaben aus Zingst zufolge, sind auf dem schmalen Weg auf dem Deich jährlich rund 380 000 Radfahrer unterwegs. Früheren Erhebungen des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst zufolge wurden an einer Zählstation nahe der Seebrücke in Zingst die Marke von 400 000 Radlern pro Jahr deutlich überschritten. Der Bereich zählte damit zu den am meisten befahrenen Radwegen in ganz Deutschland.

Bessere Vernetzung

Nach ersten Gedanken in die Richtung einer besseren Vernetzung schien der Plan erst einmal in der Schublade vergessen worden zu sein. Erst mit Planungen zur Renaturierung des Schwinkelsmoors und der Querung des Prerower Stroms mit einer Solarfähre seitens des damaligen Wiecker Bürgermeisters Bernhard Evers gewann das Vorhaben wieder an Fahrt. Renaturierungspläne, etwa für die Werre bei Born, die Fischlandwiesen bei Wustrow oder den Ostzingst, wurden seinerzeit schon heftig diskutiert.

Inzwischen ist die Renaturierung des Schwinkelsmoors fester Bestandteil der Radwegplanung am Prerower Strom. Dafür soll der Deich zum Prerower Strom geschlitzt werden. Aufgrund der zunehmenden Zahl von einst als Weideflächen genutzten Areale hatte das Gut Darß in der Vergangenheit die Zahl von Wasserbüffeln, die auch mit feuchtem beziehungsweise nassen Untergrund gut zurecht kommen, erhöht.

Neue Wege

Von Zingst kommend beginnt der neue Radweg an der Einmündung der K 25 ( Barther Straße) auf die L 21. Dort soll im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Darßbahn ein Kreisverkehr entstehen. Über aktuell landwirtschaftlich genutzte Wege – schon jetzt sind auf der Strecke Fußgänger und Radfahrer unterwegs – führt der Radweg nördlich des Prerow Stroms bis zur Gemeindegrenze von Prerow.

In Richtung Prerow folgt die Wegeführung landwirtschaftlich genutzter Strecken. Auf dem Deich zum Prerower Strom wird die Hertesburg umfahren. Der Radweg nach Prerow endet schließlich an der Einmündung der Zufahrt zur Hertesburg auf die L 21. Das letzte Stück nach Prerow müssen die Radler auf dem Deichradweg absolvieren.

Nach Wieck zweigt der Radweg kurz hinter der Gemeindegrenze nach Süden ab. Mit der Solarfähre kann der Prerower Strom überquert werden. Dann geht es weiter bis zum Anschluss an den vorhanden Radweg zwischen Wieck und Prerow. Laut Planungsentwurf soll die Solarfähre nicht ganzjährig, sondern nur von April bis Oktober betrieben werden. Im Winter, so haben die Kommunen beschlossen, werden die neuen Radwege geschlossen.

Zusätzliche Gäste

„Ohne Förderung wird das Vorhaben nicht realisierbar sein“, ist Ingo Reichelt überzeugt. Eine Aussage zu konkreten Kosten kann noch nicht getroffen werden. Der Leiter des Bauamtes der Zingster Gemeindeverwaltung sieht das Vorhaben überaus positiv und misst den Radwegeverbindungen große Bedeutung zu. So könne den Gästen eine Rundtour mit hohem Erlebnisfaktor geboten werden.

Heiß waren auch die Wiecker auf die Verwirklichung des Projekts. In dem Boddendorf sind die Hoffnungen groß, dass so zusätzliche Radler nach Wieck kommen. Bis dato müssen Radler von Zingst kommend über Prerow fahren, um nach Wieck zu gelangen.

Von Timo Richter