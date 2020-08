Dierhagen

Mit einem Experiment will die Veranstalterin des mittelalterlichen Sommertheaters Minnesang und Ritterspiel in Dierhagen den Hunger vieler Menschen – Künstler ebenso wie Hörer – auf Live-Musik stillen. Dafür wurde das Spektakel vor den Toren des Ostseebades eigens verlängert, wie Veranstalterin Nadin Ruck sagt. Immer mittwochs, freitags sowie am Wochenende werden sich auf der Bühne des Sommertheaters Musikgruppen die Klinke in die Hand geben. Den Auftakt am 2. September macht die Band Bad Penny.

Das normale mittelalterliche Geschehen auf dem Gelände findet dann nicht mehr statt. Reiterturniere, Bogenschießen und andere Aktivitäten sind mit den Anbietern verschwunden. Es bleiben aber die gastronomischen Offerten. Musikliebhaber werden also ein kühles Bier ebenso bekommen wie etwas zu essen und natürlich Met, Markenzeichen eines jeden Marktes mit mittelalterlichem Einschlag.

Anzeige

Anregung aus Rostock

Angeregt hat das Engagement Fritz Mikefoun. Der Rostocker Musiker steht selbst als Akteur beispielsweise auf dem historischen Weihnachtsmarkt auf der Bühne, ist Mitglied bei den Jive Sharks und den Crazy Boys. Und wintertags zapft er im Klostergarten in Rostock regelmäßig Met.

Weitere OZ+ Artikel

Und ein bisschen verrückt erschien Fritz Mikefoun die Idee für Live-Musik im Rahmen von Minnesang und Ritterspiel anfangs schon. Doch dauerte es nicht lange, die Veranstalterin zu überzeugen – und damit für das Experiment zu gewinnen.

Abwechslung geplant

„Wir probieren das einfach einmal aus“, sagt Fritz Mikefoun. Um Abwechslung in die Konzerte zu bringen, konnte eine erkleckliche Vielfalt von Musikern gewonnen werden. Natürlich dominieren Bands aus der MV-Metropole Rostock. In Dierhagen werden neben den Les Bummms Boys – in der Hansestadt Garant für regen Zulauf musikbegeisterten Publikums – auch die Breitlings mit maritimem Liedgut oder The Celtics mit irisch geprägtem Stil aufwarten.

Mit Bad Penny, den Jive Sharks und den Crazy Boys ist die musikalische Basis der neuen Reihe in Dierhagen gelegt. Laut Veranstalterin Nadin Ruck wird es in den kommenden Wochen auch zweimal einen Samba-Abend geben. Gespannt ist sie auch auf den Auftritt von Irremurxx, einer siebenköpfigen Formation, die mit Weltmusik begeistern will.

Wagnis für Beteiligte

Die Veranstalterin sieht das Ganze als Wagnis, keiner der Akteure des Sommertheaters wurde verpflichtet, länger als geplant während des Theater-Spektakels präsent zu sein. Die Akteure wechseln während der regulären „Spielzeit“ sowieso mehrfach, gibt es doch etliche solcher Märkte und Theater, die von Abwechslung leben.

Die vergangenen sechs Wochen verbucht die Veranstalterin als durchschnittliches Ergebnis. Aufgrund der Beschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus dürfen maximal 500 Menschen das Sommertheater besuchen. Diese Zahl wurde auch in den Vorjahren kaum erreicht. Jetzt waren laut Nadin Ruck täglich an die 250 Besucher auf dem Gelände. „Die Leute waren sehr verhalten“, sagt Nadin Ruck. Im Vergleich zu den Vorjahren liege die aktuelle Besucherzahl leicht unterhalb des Durchschnitts der Vorjahre. Von Misserfolg des diesjährigen Engagements in Dierhagen will die Veranstalterin darum auch nicht sprechen.

Veranstaltung aufpeppen

Darum will Fritz Mikefoun die Veranstaltung aufpeppen. Der Musiker geht davon aus, dass das mit Live-Musik gelingen kann. Im Boot hat er die Bands, „die auf Eintritt spielen“. Die Musiker gehen das Wagnis ein, ob sich ihr Aufwand in klingender Münze auszahlen wird.

Sollte sich die Reihe als Pleite erweisen, so Nadin Ruck und Fritz Mikefoun unisono, werde die sofort abgebrochen.

Start ist am 2. September mit einem Auftritt von Bad Penny. Am 5. September stehen die Jive Sharks auf der Bühne in Dierhagen. Der 11. September ist den Crazy Boys vorbehalten, die Bummms Boys gastieren am 16. September auf der Bühne des mittelalterlichen Sommertheaters.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter