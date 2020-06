Neue Schau in Born: Warum der Weststrand auf dem Darß so viele Künstler bewegte

Born

Am 4. April 1896 machten sich drei Maler schuldig, weil sie sich nachmittags um 5 Uhr auf der hohen Außendüne am Jagen 123 befanden und dort aufgegriffen wurden. Es handelte sich um einen nicht öffentlichen Weg. Dieses Vergehen führte dazu, dass Hugo Richter, Paul Müller-Kaempff und Otto Schönfelder ins „Forst-Rügebuch“ eingetragen wurden. Und zur Strafe mussten sie mit dem Forstaufseher Lindow bis Ahrenshoop patrouillieren.

Dieses historische Frevelbuch fand der 65-jährige Borner Chronist Holger Becker am 4. Oktober 2015 „zwischen verdreckten und feuchten Forstakten“. Das war der Auslöser für die jetzige Ausstellung zum Thema „Weststrand“ in der historischen Oberförsterei in Born, wo schon der königlich-preußische Forstmeister Ferdinand von Raësfeld, Altmeister des deutschen Waidwerkes, gewirkt und das „Forst-Rügebuch“ angelegt hatte.

Kulisse für DEFA-Filme

Im selben Jahr fand Holger Becker die „Quartiergeld-Auszahlungsliste“ des Kulturbundes vom 9. Oktober 1956 für die von der DEFA gemieteten Zimmer in Born. Die Liste wird angeführt von Emmi Thaden, die damals 175 Mark erhielt. Während der Dreharbeiten für den Spielfilm „Die Hexen von Salem“, eine Koproduktion mit Frankreich, logierten einige französische Hauptdarsteller in Thadens Pension „Frohsinn“. Beim Abschied trugen sie sich mit Dankesworten ins Gästebuch ein: der belgische Regisseur Raymond Rouleau, die Schauspieler Simone Signoret, Mylène Demongeot und Yves Montand. Born wurde zum Filmdorf. Am Weststrand des Darßes entstand eine Farm für die Drehaufnahmen, eine urige Kulisse.

Die Porträts der Schauspieler sowie sechs Schwarz-Weiß-Fotos befinden sich in einer Vitrine. Zudem ein gerahmtes originales Filmprogramm. Gleichfalls ein Plakat für den Spielfilm „Schüsse unterm Galgen“, der ebenfalls auf dem Darß gedreht wurde und am 22. Juni 1968 Premiere feierte. Auch der DEFA-Film „Die Reise nach Sundevit“ nach dem Buch von Benno Pludra entstand auf dem Darß. Filmausschnitte laufen in einem Loop in der Ausstellung.

Unerschöpfliches Thema

Die vielfältig bestückte Schau beginnt im Foyer des Hauses, in dem der Besucher einige Jugendstilmotive an den Türen entdecken kann. Auf einer Staffelei befindet sich ein großes, pompös gerahmtes Weststrandgemälde, welches Robert Geßner malte. Er ist in und vor seinem Haus in Born auf dem Gänsemarkt zu sehen, wo er bis zu seinem Tode 1973 lebte. Sein Malerkollege Bernhard Kretschmar wurde im selben Jahr 1889 geboren und starb ein Jahr früher. Er ist beim Malen an der Staffelei am Weststrand abgebildet. Fotografien von Helga Meyer und Martin Harms schließen sich an.

Das Forst-Rügebuch von 1896. Quelle: Elke Erdmann

Der Bauhauskünstler Professor Peter Keler malte 1968 ein Bild „Bei den Rehbergen am Weststrand von Born“. Dieses überließ er im Oktober 1971 der Gemeinde Born und vermerkte es auf der Rückseite des Bildes, das viele Jahre in der Schule hing und nun wieder aufgetaucht ist. Bilder anderer Künstler, die den Weststrand malten oder fotografierten, schmücken drei Räume, die einen Rundgang ermöglichen. Der Wiecker Auktionator Christopher Walther steuerte etliche Leihgaben bei. Er hatte die Räume bereits 2017 mit Bildern des Malers Robert Geßner belebt.

Das ehemalige Jagdhaus des Preußenprinzen Eitel Friedrich ist als Fotografie vorhanden und gibt Zeugnis von dem Jagdrevier Darß, das er von seinem kaiserlichen Vater 1906 geschenkt bekam. Architekt Otto Firle entwarf für den Reichsjägermeister und Nazi Hermann Göring ein Jagdhaus, das 1935 im Darßwald etwa 150 Meter von der Küste entfernt entstand, im Jahr 2000 lagen die Restfundamente am Strand.

Der Darß zwischen 1933 und 1945

Auf den Küstenrückgang durch die Gewalten des Meeres ging Bürgermeister Gerd Scharmberg zur Eröffnung der Schau ein. Eine Fotografie und ein Modell vermitteln einen Eindruck dieses Bauwerkes. Damit setzte sich auch auf dem Darß die finstere Zeit fort. Der Theologe Ulrich Kasparick forscht zu diesem Thema und veröffentlichte 2019 „Eine regionalgeschichtliche Studie“ mit dem Titel „Der Darß zwischen 1933 und 1945“, die in der Ausstellung ausliegt.

Holger Becker arbeitete ihm zu und lieferte Aussagen von Zeitzeugen, die inzwischen verstorben sind. Seine Recherchen sind von unschätzbarem Wert. Im Frühjahr 1944 beschlagnahmte die SS das Gasthaus „Borner Hof“ und richtete im großen Saal ein KZ-Außenlager für eine Meilerei auf dem Darß ein. Dort mussten die aus Neuengamme bei Hamburg kommenden Häftlinge Holzkohle herstellen, die als Treibstoff für Lastkraftwagen mit Holzvergaser benötigt wurde.

Der Tischler Mario Stolle restaurierte die Hauseingangstür. Quelle: Elke Erdmann

Brisante Themen aus Tageszeitungen vermitteln einen kleinen Eindruck aus der DDR und zur politischen Wende. In einer Vitrine im schmalen Gang kann sich der Besucher am Gold des Meeres erfreuen. Am 5. März 1953 fand ein Borner Lehrer am Weststrand einen Bernstein von der Größe eines Kinderkopfes mit einem Gewicht von 1,25 Kilogramm.

Holger Becker kuratierte die umfangreiche Ausstellung als Ideengeber. Die Gestaltung übernahmen Katharina und Joris Mau. Hilfreich standen ihnen Monika Marquardt, Monika Gabbert, Edelgard Gierer und Nicola Nibisch als „gute Seele des Forst-Museums“ zur Seite. Der Tischler Mario Stolle restaurierte die große Hauseingangstür, die wieder mit dem besonderen Türklopfer und Löwentürdrücker aus Messing geöffnet wird.

Ausstellung: Juni-Juli/September-Oktober, Sa. und So., 14-17 Uhr, Alte Oberförsterei in Born, Chausseestraße 64.

Von Elke Erdmann