Neue Tankstelle und Fastfood-Restaurant an der A 20 bei Bad Sülze geplant

Ribnitz-Damgarten

Auch in dieser Woche tagen wieder die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker in der Region. Dabei sind einige wichtige Themen zu besprechen. Unsere Sitzungsübersicht für die Woche.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Die Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow tagt am Dienstag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerbüro in Ahrenshagen. Neben dem Bericht der Bürgermeisterin und einer Einwohnerfragestunde steht unter anderem ein geplanter Solarpark in Behrenshagen auf der Tagesordnung. Die Gemeindevertretung will dafür den Flächennutzungsplan der Gemeinde ändern.

Amt Darß/Fischland sowie Gemeinde Zingst

Die Mitglieder des Amtsausschusses des Amtes Darß/Fischland kommen am Montag, 25. Oktober, um 16 Uhr im Sitzungsraum des Amtes zusammen. Es geht um eine Entscheidung über einen Antrag zur Einführung einer Mängelmelder-App für Einwohner der amtsangehörigen Kommunen.

Am Donnerstag, 28. Oktober, trifft sich die Gemeindevertretung Wustrow um 18 Uhr in der Fischlandhalle. Unter anderem geht es um die Gebührenordnung für Parkscheinautomaten, außerdem soll über den Brandschutzbedarfsplan des Ostseebades abgestimmt werden.

An dem Tag beschließen die Mitglieder der Prerower Gemeindevertretung unter anderem über die Beteiligung der Kommune an den Kosten für Betrieb und Instandhaltung der neuen Seebrücke. Außerdem geht es um eine Abstimmung zur künftigen Verkehrsführung in dem Ostseebad sowie eine Änderung des Bebauungsplans Kulturelles Zentrum mit Festwiese. Die Sitzung im „Kiek in“ beginnt um 19 Uhr.

Stadt Marlow/Amt Recknitz-Trebeltal

Die Stadtvertretung Marlows findet sich am Mittwoch, 27. Oktober, um 19 Uhr zusammen. Um 19 Uhr geht es in der Aula der Grundschule los. Unter anderem wird das Konzept für den Spielplatz in der Teichstraße vorgestellt. Der Gemeindewehrführer Marlows berichtet über die aktuelle Situation der Marlower Feuerwehr. Außerdem beraten die Stadtvertreter über die Uferbefestigung am Anglerhafen in Marlow. Eine Einwohnerfragestunde ist zum Ende der Sitzung vorgesehen.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lindholz tagt am Donnerstag, 28. Oktober. Unter anderem geht es ab 19 Uhr im Schulungsraum der Feuerwehr um den barrierefreien Umbau der Haltestellen in der Gemeinde, um den Brandschutzbedarfsplan und Ladestationen für E-Fahrräder. Außerdem soll ein Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet an der Autobahn-Abfahrt Bad Sülze in Böhlendorf beschlossen werden. Unter anderem sind dort eine Tankstelle und ein Fastfood-Restaurant geplant.

Am Montag, 25. Oktober, tagt um 18 Uhr außerdem der Finanzausschuss der Stadtvertretung Tribsees im Sitzungssaal des Rathauses. Am Dienstag, 26. Oktober, tagt hier der Tribseeser Bildungs- Kultur- und Sozialausschuss. Die Gemeindevertretung Drechow tagt am Mittwoch, 27. Oktober, um 19 Uhr in der Begegnungsstätte.

Stadt und Amt Barth

Die nächste Sitzung der Barther Stadtvertretung findet am Donnerstag, 28. Oktober, um 18.30 Uhr, im Rathaussaal statt. Unter anderem geht es dann um den Bebauungsplan für das Wohngebiet am Gymnasium im westlichen Teilbereich sowie um einen Beschluss zur Verkehrsfreiheit des Promenadenteils „Am Westhafen“.

Am Dienstag, 26. Oktober, tagt außerdem die Gemeindevertretung der Gemeinde Karnin um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

Von Robert Niemeyer/Timo Richter