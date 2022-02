Kostenlos bis 12:03 Uhr Neue Wohnungen in der Osterstraße in Wustrow: So hoch sind die Mieten

Ab dem 1. Mai können die neuen Mehrfamilienhäuser in Wustrow bezogen werden. Bewerbungen für die Wohnungen in der Osterstraße werden ab sofort entgegengenommen. Wie über die Vergabe entschieden wird und wie hoch der Mietpreis sein wird.