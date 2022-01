Neuer Chef im Strandhotel Zingst nach Steigenberger-Ausstieg: Das hat er vor

Zingst

Zurück zu seinen beruflichen Wurzeln wollte Kai Harmsen. Der 53-Jährige übernahm vor vielen Jahren seinen ersten Direktorenposten im Hotel Stadt Hamburg in Wismar. Von dort führte ihn der berufliche Werdegang quer durch Deutschland. Jetzt ist Kai Harmsen neuer Direktor im Strandhotel Zingst.

Mit dem Ausscheiden der Steigenberger-Gruppe als Betreiberin des Hotels an der Seebrücke verließ auch Markus Wöllflik das Haus, weil der lieber in Diensten Steigenbergers bleiben wollte. Geführt wird das Hotel seit Jahresbeginn von der Deutschen Immobilien-Gruppe – im Auftrag der Eigentümer. Das Apart-Hotel haben die Eigentümer bereits im Jahr 2020 in eigene Regie übernommen.

Nach zwölf Jahren an der Spitze eines Vier-Sterne-Hauses in Speyer, zwischen Frankfurt und Stuttgart gelegen, hat ihn die Aufgabe in Zingst so sehr fasziniert, dass er auf die Halbinsel wechselte. Niemals hat Kai Harmsen zuvor in seinem Leben länger als vier Jahre an einem Ort gewohnt beziehungsweise gearbeitet.

Schnupperpraktikum öffnete Weg in Hotellerie

Ein Schnupperpraktikum vor dem Abitur hat den Weg Kai Harmsens in die Hotellerie eröffnet. Seitdem ist der gebürtige Münsteraner diesen Weg konsequent weitergegangen, hat dabei zwei Hotelfachschulen besucht und schließlich die Entwicklung des Hotels Stadt Hamburg in Wismar verantwortet. Von 1999 bis zum Jahr 2002 war er nach der Eröffnung Direktor eines kleinen Privathotels in Sellin auf Rügen. Weitere Stationen führten ihn unter anderem nach Wernigerode – ebenfalls eine Neueröffnung – sowie auf die Insel Sylt, bevor er seine Zelte schließlich in Speyer aufschlug.

Seine Hauptaufgabe in Zingst sieht Kai Harmsen darin, in dem bislang sehr gut geführten Hotel durch nur behutsames Drehen an Stellschrauben den Gästen noch mehr Individualität und Privatsphäre zu bieten. Die derzeit sehr guten Weiterempfehlungsraten sowie Werte der Gästezufriedenheit müssten erst einmal gehalten werden.

Abschied von Sterne-Klassifizierung

Derzeit wird das Strandhotel Zingst in der Kategorie Vier Sterne superior geführt. „Ich bin eher der Typ, der sich über eine gute Bewertung freut. Diese Bewertung muss ich mir aber nicht draußen an die Fassade hängen“, sagt Kai Harmsen. Denn die Klassifizierung soll bewusst aufgegeben werden. Das betont Benedikt Jaschke, der den Weg des Strandhotels Zingst in die Selbstständigkeit verantwortlich steuert. „Qualität braucht keine Sterne, sondern spricht aus sich selbst heraus. Wir investieren lieber in die Steigerung dieser Qualität, die der Gast unmittelbar spürt, als in diese Zertifizierung“, so der Verantwortliche innerhalb der Deutschen Immobilien-Gruppe.

Das Strandhotel Zingst wird seit Jahresbeginn von der Deutschen Immobilien-Gruppe geführt. Die Eigentümer haben den Managementvertrag mit Steigenberger nicht verlängert. Quelle: Christian Perl

Investiert werden soll kräftig, wie der Chef der Betreibergesellschaft, Benedikt Jagdfeld, bestätigt. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Eigentümer der Immobilie Investition in Höhe von rund 7,3 Millionen Euro verabschiedet, „um das erste Haus am Platz grundlegend zu modernisieren und zu erweitern“. Die Planungen dazu laufen aktuell schon auf Hochtouren. Auf der Liste steht neben neu gestalteten Hotelzimmern und -suiten auch ein größerer Spa-Bereich samt Saunen. Verwirklicht werden soll auch ein neues Restaurantkonzept inklusive der öffentlichen Bereiche. Die ersten Arbeiten, von denen die Gäste nichts mitbekommen sollen, werden noch in diesem Jahr beginnen.

Gute Vorbuchung für dieses Jahr

Den Angaben der neuen Betreiberin zufolge war das zurückliegende Jahr trotz der coronabedingten Schließzeiten ein gutes. Die Vorausbuchungen für das erste Jahr unter neuer Regie sind Benedikt Jaschke zufolge „auf einem sehr hohen Niveau“. Für die derzeit rund 70 Beschäftigten ändert sich nichts, sie sind seit jeher – mit Ausnahme des Direktors – bei der Eigentümergesellschaft des Hotels angestellt.

Der firmeneigenen Einschätzung nach ist das Strandhotel Zingst das führende Hotel auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Das Haus wurde im Sommer 2006 eröffnet. Es verfügt über 123 Zimmer und Suiten in klassischem Stil. Darüber hinaus verfügt das Hotel über einen 1400 Quadratmeter großen Spa- und Wellnessbereich, zwei Restaurants und eine Bar.

Von Timo Richter