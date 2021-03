Ahrenshoop/Löbnitz

Der Ahrenshooper Kurdirektor Roland Völcker wird neuer Geschäftsführer im Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst. Zwei Wochen nachdem Jens Oulwiger seinen Weggang verkündet hatte, nahm der Vorstand des Tourismusverbands am Mittwoch einstimmig den Vorschlag seiner Findungskommission für die Suche nach einem neuen Geschäftsführer an. Roland Völcker ist derzeit erster Vorsitzender und somit in viele laufende Projekte eng involviert.

„Der Abschied fällt mir nicht leicht. Momentan schwingt sehr viel Melancholie und Traurigkeit bei meinem Abschied mit. Ich verlasse ein sehr gutes und vertrautes Team in der Kurverwaltung und einen Ort, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Aber ich bleibe der Region erhalten. Es ist keine Entscheidung gegen Ahrenshoop, sondern für die Reisedestination Fischland-Darß-Zingst“, sagt der künftige Geschäftsführer des regionalen Tourismusverbandes mit Sitz in Löbnitz.

Ahrenshoop trägt Wunsch mit

Der Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) trägt den zuvor hinter den Kulissen vorgetragenen Wunsch in der Region und auf Landesebene nach einem Wechsel Roland Völckers aus dem Vorstand in die Geschäftsführung uneingeschränkt mit, heißt es in einer Mitteilung des Ostseebades. „Unser Ort, unser Amtsbereich und der gesamte Landkreis brauchen eine erfolgreiche Fortführung der Modellregion und einen dauerhaft starken Regionalverband.“ Niemand sei mit dem Thema so vertraut wie Roland Völcker. Darum werde das Ostseebad ihn „schweren Herzens freigeben“.

Noch diese Woche wird Ahrenshoop auf die Suche nach einem neuen Kurdirektor gehen. Die Position soll schnellstmöglich nachbesetzt werden, damit Roland Völcker die Geschäftsführung beim Tourismusverband zügig übernehmen kann. Die Amtszeit Jens Oulwigers endet mit Ablauf dieses Monats. Bis eine Nachfolgerin beziehungsweise ein Nachfolger für den Job als Kurdirektor gefunden ist, bleibt Roland Völcker in dem Künstlerort.

Einstimmige Wahl

„Wir sind über diese zugleich nahe liegende aber doch überraschend schnelle Lösung sehr erfreut“, so Mathias Löttge als Zweiter Vorsitzender und Mitglied des Findungsgremiums am Mittwoch. Die Mitglieder des Vorstandes haben Roland Völcker während einer Sitzung am Mittwoch einstimmig als neuen Geschäftsführer gewählt.

„Für unsere Mitglieder und unser wachsendes Team ist es eine großartige Nachricht“, ließ sich Noch-Geschäftsführer Jens Oulwiger nach der Entscheidung zitieren. Nun könne er guten Gewissens und in engem Austausch den Übergang organisieren.

Von Timo Richter