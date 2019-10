Neuer Jugendtreff ab Mitte November

Ribnitz-Damgarten

Voraussichtlich Mitte November steht die ehemalige Bummi-Krippe am Bleicherberg in Ribnitz Jugendlichen als Treffpunkt zur Verfügung. Das teilte Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann auf Nachfrage mit. Die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten, 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt und Verwalterin der Immobilie, benötige laut Ilchmann noch bis zum 15. November, um die Räume entsprechend herzurichten.

Gleichzeitig werde nach wie vor an dem Nutzungsvertrag für die Räumlichkeiten gearbeitet. Nachdem es zuletzt hieß, dass die Betriebskosten zu hoch sein könnten, als dass sie von den Jugendlichen allein getragen werden könnten, hätten neue Berechnungen, die lediglich die tatsächlich genutzte Fläche berücksichtigen, nun ergeben, dass die Jugendlichen die Kosten tatsächlich selbst tragen könnten. Monatlich sollen sie dann eine Pauschale an die Stadt zahlen, die dann mit den tatsächlichen Kosten, die die Gebäudewirtschaft ermittelt, verrechnet wird. Der Nutzungsvertrag, der zwischen den Jugendlichen und der Verwaltung abgeschlossen wird, soll vorerst auf ein Jahr befristet sein.

„Wir hätten uns mehr Zügigkeit gewünscht“, sagte Tino Leipold (Die Unabhängigen). Quelle: privat

Vonseiten der Politik wurde angemahnt, dass der Prozess eingedenk des Beginns der kalten Jahreszeit zu lange dauere. „Wir hätten uns mehr Zügigkeit gewünscht“, sagte Tino Leipold (Die Unabhängigen), zumal Jugendbewegungen in Wellen auftreten würden und deshalb die derzeitige Welle der Bereitschaft der Jugendlichen, die Verantwortung für den Jugendtreff zu übernehmen, nicht verpasst werden sollte.

Zum Hintergrund: In den vergangenen Monaten hatte es auf dem Marktplatz in Ribnitz immer wieder Probleme mit Jugendlichen gegeben, unter anderem wegen Vermüllung, Ruhestörung oder Vandalismus. Eine Lösung ist nun, die Bummi-Krippe als Treffpunkt zur Verfügung zu stellen. Eine weitere ist, auch den Autofahrern unter den jungen Menschen eine Fläche anzubieten, auf der sie sich treffen können. Im Gespräch war hier zuletzt der Wendehammer in der Straße Beim Handweiser im Gewerbegebiet Ribnitz West gegenüber der Aral-Tankstelle.

Klar ist aber auch: „Es gibt auch Jugendliche, die wir nicht erreichen, weil sie sich nicht erreichen lassen wollen“, wie Stadtpräsident Thomas Huth im Rückgriff auf Beratungen des Hauptausschusses während der Stadtvertretersitzung am Mittwochabend im Begegnungszentrum in Ribnitz sagte. Entsprechend seien auf dem Ribnitzer Marktplatz nach wie vor Ordnungsamt und Polizei gefordert.

Debatte um Wohngebiet in Klockenhagen

Bei vier Enthaltungen beschlossen die Stadtvertreter am Mittwoch, die Planungen für das zuletzt vieldiskutierte Wohngebiet in der Mecklenburger Straße in Klockenhagen wieder aufzunehmen. Vor allem aus formellen Gründen sei dieser Beschluss notwendig gewesen, um wichtige Fristen nicht verstreichen zu lassen und das B-Planverfahren von vorne beginnen zu müssen. Bauamtsleiter Heiko Körner machte in diesem Zuge noch einmal deutlich: „Es wird nichts über die Köpfe der Anwohner hinweg entschieden.“

„Es wird nichts über die Köpfe der Anwohner hinweg entschieden.“ Heiko Körner, Bauamtsleiter Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

Bereits 2009 war der sogenannte Aufstellungsbeschluss für die Planung eines Eigenheimgebiets mit elf Parzellen zwischen den Gebäuden im Bereich der Mecklenburger Straße 17 und dem Brückengraben gefasst worden. Seitdem wurde jedoch nicht weitergeplant. Das soll nun in den nächsten zwei Jahren geschehen. In diesem Prozess sollen die Anwohner jedoch beteiligt werden. Auch müsse das Hochwasserproblem in Klockenhagen erst gelöst werden, bevor der B-Plan beschlossen werden kann. „Die Nachfragesituation im Bereich Wohnen erfordert, dass wir tätig bleiben. Wir werden hier aber nicht um jeden Preis eine Bebauung verfolgen“, so Heiko Körner.

Vorkaufsrecht in Damgarten gesichert

Einen speziellen Weg geht die Verwaltung für eine mögliche Wohnbebauung im Bereich der alten Damgartener Tischlerei in der Barther Straße. Die Stadtvertreter beschlossen mehrheitlich, der Verwaltung für Grundstücke auf dem Areal ein sogenanntes besonderes Vorkaufsrecht zuzugestehen. Das bedeutet: Wenn ein Grundstückseigentümer sein Grundstück an einen Dritten verkaufen möchte, kann die Stadt diesen Kaufvertrag zu den ausgehandelten Bedingungen einfach übernehmen – und damit auch das Grundstück. Rein rechtlich ist dies möglich und nicht zu beanstanden, soll laut Heiko Körner aber nur als letzte Möglichkeit gesehen und gesichert werden. „Wir sehen uns nach einer langen Zeit der Nicht-Bewegung auf dem Gelände zu diesem Schritt gezwungen“, so der Bauamtschef.

Die Stadt plant, den Bereich als Wohngebiet zu entwickeln, für Eigenheime und Mehrparteienhäuser. Die Situation gestaltete sich zuletzt jedoch schwierig. Auf dem Gelände befinden sich alte Lagerhallen und Werkstätten, die teilweise noch genutzt werden. Eine Verlagerung des Gewerbes sei jedoch möglich. Ein weiteres Problem sei laut Heiko Körner, dass Gebäude teilweise auf privaten und auf städtischen Grundstücken stehen. Gespräche mit dem Eigentümer dreier Grundstücke hätten zudem nicht die erwünschten Fortschritte gebracht.

Die betroffenen Grundstücke sollen laut Körner mittlerweile jedoch verkauft sein. Deshalb gelte das besondere Vorkaufsrecht in diesem Fall noch nicht. Möglicherweise aber in einer zukünftigen Veräußerung. Doch nun wolle die Stadt zunächst mit dem neuen Eigentümer das Gespräch suchen, um möglicherweise eine gemeinsame Lösung zu finden.

Von Robert Niemeyer