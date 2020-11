Neuer Schulleiter in Prerow: Eltern üben Kritik an Christian Kast

Prerow

Ist der neue Leiter der Freien Schule Prerow geeignet für den Job? Einige Eltern bezweifeln die Qualifikation Christian Kasts. Der Schulträger, also das Darßer Bildungszentrum, bestätigt dagegen die Eignung des Mannes als Schulleiter. Allerdings gibt es derzeit einige Eltern, die ihre Kinder nur mit einem gewissen Unbehagen in die Schule nach Prerow schicken.

Eine Elterninitiative hat sich infolge der polizeibekannten körperlichen Auseinandersetzung mit Beteiligung des neuen Schulleiters (die OZ berichtete) über dessen beruflichen Werdegang informiert. Im Vergleich mit früheren Angaben seitens des Schulträgers machte die Gruppierung Ungereimtheiten aus. In der Semper Holding, zu dem das Darßer Bildungszentrum gehört, wird das anders gesehen.

Lehrerfahrung bezweifelt

Was qualifiziert den neuen Schulleiter für den Job? Die Elterninitiative jedenfalls sieht wenige Gründe, dass der neue Leiter der Freien Schule Prerow, Christian Kast, die Stelle mit begründet guten Argumenten angetreten hat. Eigenen Recherchen zufolge habe der neue Leiter der Schule vor einer längeren Arbeitslosigkeit ein Jahr als Lehrer gearbeitet, später soll Kast als Leiter einer privaten Gesamtschule in der Gründungsphase tätig gewesen sein. Als die Waldorf-Schule in Hanau schließlich mit einer ersten und einer dritten Klasse in Betrieb gegangen ist, war Christian Kast schon nicht mehr Leiter der Einrichtung.

Angezweifelt werden von Eltern und Schülerinnen und Schülern der Freien Schule Prerow auch die Lehrerfahrungen des neuen Leiters. Deren Recherchen zufolge lassen sich die angegebenen zehn Jahre in verschiedenen Staaten nicht verifizieren. Die Elternvertreter sprechen in diesem Zusammenhang gar von Lüge seitens des Schulträgers.

Amtliche Anerkennung

Die Einschätzung des Themas fällt seitens des Schulträgers ganz anders aus. Christian Kast, lässt Sprecherin Katja Uhlemann, Assistentin des Vorstandes, wissen, ist seit Oktober Schulleiter der Freien Schule Prerow und übe seither sein Amt pflichtbewusst und sorgfältig aus.

Die Befähigung als Lehrer in Form einer amtlichen Anerkennung der Hessischen Lehrkräfteakademie sei Uhlemann zufolge eine wichtige Grundlage zum Unterrichten, ebenso wie seine Führungserfahrung im Unternehmensbereich und die dabei gesammelten organisatorischen Fähigkeiten. „Beides ist wichtig, um in der Position als Schulleiter der Freien Schule in Prerow erfolgreich arbeiten zu können“, heißt es seitens der Sprecherin des Schulträgers. Christian Kast sei vom Kollegium gut aufgenommen worden. „Er hat sich in kurzer Zeit gut in das Team eingefunden und leitet das Schulpersonal ruhig und konsequent.“

Neuer Leiter ist Teamplayer

Die im Bereich des Leistungssports erworbenen Qualifikationen würden Christian Kast zu einem Teamplayer machen, der von Herrn Lorch und vom Lehrerkollegium sehr geschätzt wird, heißt es. Laut Rüdiger Lorch, Geschäftsführer des Schulträgers, leite Christian Kast das Schulteam ruhig und konsequent. „Dass dennoch auch mal Kritik am Lehrerpersonal an Schulen aufkommen mag, ist nicht ungewöhnlich, sondern kommt nach Herrn Lorchs Erfahrung immer wieder vor, an privaten wie an öffentlichen Schulen“, ergänzt Katja Uhlemann.

Bisheriger Eindruck ist, mit Herrn Kast einen zuverlässigen Schulleiter gewonnen zu haben, teilt die Vorstandsassistentin mit.

