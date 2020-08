Neuer Service in Vorpommern-Rügen: So können Sie ihr Fahrzeug online zulassen

Grimmen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen baut seinen Online-Service aus. Neuerdings können Einwohner die Zulassung von Autos oder Motorräder bequem von zu Hause erledigen. Einziger Wermutstropfen: Wer zum Beispiel ein nagelneues Kfz anmeldet, muss sich auch beim Online-Verfahren nach dessen Abschluss im Warten üben. Die entsprechenden Bescheide werden per Post zugeschickt.

Praxistest bereits bestanden

Das neue Onlineverfahren für die Fahrzeugzulassung habe seinen Praxistest bereits bestanden, teilt Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen, mit. Für Privatpersonen im April eingeführt, haben Einwohner in 22 Fällen ihr Fahrzeug schon online außer Betrieb gesetzt, auf einen anderen Halter beziehungsweise aus einem anderen Zulassungsbezirk umgeschrieben, wieder zugelassen oder die Zulassung für ein neues Fahrzeug erledigt. Zweimal haben Fahrzeuginhaber nach Wohnortwechsel innerhalb des Landkreises auch über den Onlineservice die Adresse geändert. „Völlig ohne Wartezeit in der Behörde und von zu Hause aus“, hebt Manzke die Vorzüge des Verfahrens hervor.

Behörde schickt Bescheide zu

Der Service ist überall mit einem Internetzugang rund um die Uhr erreichbar. Das i-Kfz-Angebot bietet neben der Neu- sowie Wiederzulassung und Umschreibung eines Kfz mit Kennzeichenwechsel auch die Umschreibung eines Kfz ohne Kennzeichenwechsel, die Außerbetriebsetzung sowie die Adressänderungen an. Bei Umschreibung ohne Kennzeichenwechsel oder einer Adressenänderung könne das Fahrzeug unmittelbar nach Abschluss des internetbasierten Verfahrens einschließlich Ausdruck des Zulassungsbescheids in Betrieb gesetzt werden, erläutert der Kreis-Sprecher.

Bei der Neu- und Wiederzulassung sowie der Umschreibung eines Kfz mit Kennzeichenwechsel müsse nach dem internetbasierten Verfahren noch gewartet werden, „bis die Zulassungsbehörde den Zulassungsbescheid, die Zulassungsbescheinigung Teil I und II, den Plakettenträger für die Stempelplaketten für die Hauptuntersuchung zum Aufkleben auf das Kennzeichen zugesandt hat“. Das erfolge auf dem Postweg.

Nutzer muss sich online ausweisen können

Wer das neue Verfahren nutzen möchte, muss sich wie bei allen Onlinedienstes des Landkreises, ausweisen können. Dafür werden ein elektronisch lesbarer Personalausweis oder elektronischer Aufenthaltstitel mit aktivierter Online-Funktion sowie ein Kartenlesegerät oder alternativ die „AusweisApp2“ für Android benötigt. Ein direkter Zugang ist über den Link https://ikfz.lk-vr.de/ möglich.

In dem Zusammenhang weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass bei Anträgen oder Vorgängen für Kfz, die bereits zugelassen waren oder sind, deren letzte Zulassung nach dem 1. Januar 2015 erfolgt sein muss. In Abhängigkeit von der Antragsart und vom Zulassungsstatus des betreffenden Fahrzeugs werden neben den allgemeinen Fahrzeugdaten (Fahrzeug-Ident-Nummer, Kennzeichen etc.) weitere Unterlagen und Informationen benötigt. Auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-vr.de/Kreisverwaltung/Onlinedienste/Online-Zulassungsdienst/ kann sich vor Nutzung des Online-Zulassungsdienstes über die Voraussetzungen und den genauen Ablauf informiert werden.

Von OZ