Die Freiwillige Feuerwehr Bad Sülze hat am Sonntag ein neues Tanklöschfahrzeug in Dienst gestellt. Mit dem Alten haben Stadt und Wehr Kameraden nahe Stralsund aus der Klemme geholfen.

Ein Spritzer aus der Kübelspritze als Taufe: Ein neues Tanklöschfahrzeug ist am Sonntag in Bad Sülze in Dienst gestellt worden. Quelle: Anja Krüger