Neues Funktionsgebäude für Sportler in Barth geplant

Langsam fällt es selbst manch einem Mitglied der Barther Stadtvertretung schwer, zu sagen, was denn nun auf der Sportanlage Am Sportwall passieren soll. Hin und her ging die Diskussion in den vergangenen Jahren. Soll er bleiben? Dann muss die Stadt investieren, denn unter anderem das Funktionsgebäude in Containerbauweise ist in einem desolaten Zustand. Dem gegenüber stand noch vor einem Jahr die Idee, eine neue Sportanlage für Schul- und Vereinssport hinter der Vineta-Sportarena zu errichten.

Und so ist nicht nur Stadtvertreterin Kerstin Klein (SPD) verwundert gewesen, dass die Stadtvertretung darüber abzustimmen hatte, ob die Anlage Am Sportwall ein neues Sanitärgebäude bekommen soll. „Ich hätte vorab gern eine Gegenüberstellung der Kosten der beiden Varianten gehabt“, meint sie.

Container weichen Massivbau für 1,64 Millionen Euro

Über den Punkt sei man aber längst hinaus, macht Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig klar. „Es wurde sich bereits in der Vergangenheit für den Erhalt des Sportplatzes ausgesprochen“, informiert er. Seit im Frühjahr des vergangenen Jahres – zumindest mündlich – Fördermittel vom Bund zugesichert worden sind, möchte die Stadt an der Einrichtung, die hauptsächlich von den Fußballern des SV Barth genutzt wird, festhalten – und nun auch investieren.

Im Fall des Sanitärgebäudes auf der Sportanlage hinterm Rathaus favorisiere man seitens der Verwaltung einen massiven Neubau. Gesamtkosten: rund 1,64 Millionen Euro. Während in diesem Jahr noch die Planer gefragt sind, soll das Bauen dann im Jahr 2022 losgehen und das Gebäude im Jahr darauf fertiggestellt sein. Wenn es klappt, auch ein neuer Kunstrasenplatz. Denn jener auf der Anlage ist für den Spielbetrieb der Fußballer zu klein.

Desolater Zustand lässt keine Alternative zu

Wie nötig dieses Vorhaben ist, zeigt der Zustand des Containerbaus, der mittlerweile fast 20 Jahre alt ist. Ein Auszug aus der Mängelliste, die seitens der Stadtverwaltung aufgestellt worden ist: Die Fußböden der Nassbereiche und Umkleideräume sind zum Teil durch Staunässe durchgefault. Die Beheizung der Räumlichkeiten erfolgt durch kleine elektrische Wandheizkörper, die teilweise defekt sind. Die Duschen können im Winter zeitweise nicht genutzt werden, weil sie, um Frostschäden zu vermeiden, abgestellt werden. Gebrochene Duschanlagen und Schimmelbildung im Duschbereich lassen teilweise keine Nutzung mehr zu. Das Dach ist undicht, die elektrischen Anlagen stark verschlissen.

„Erste Überlegungen waren, die Containermodule mit Sanitärtrakt herauszunehmen und durch neue zu ersetzen“, berichtet Bauamtsleiter Manfred Kubitz. „Wir sollten aber etwas schaffen, was eine Nutzungsdauer von wenigstens einer Generation hat“, meint er. Und das soll nun mit einem Massivbau realisiert werden. Geplant ist, die desolate Containeranlage durch eine barrierefreie sanitäre Anlage mit Dusch- und Umkleidemöglichkeiten, Büro, Vereinsraum mit Küchenzeile und einer kleinen Werkstatt für den Platzwart auf der Sportanlage zu ersetzen. Auch zusätzliche Stellflächen für Pkw sollen geschaffen werden.

Sportler sollen in Planung einbezogen werden

Ein Vorhaben, das vom Vorsitzenden des SV Barth, Marco Schwarz, sehr begrüßt wird. „Die Diskussion um die Anlage geht schon länger. Und tatsächlich ist es nun höchste Eisenbahn, dass etwas getan wird“, sagt er. In Eigenregie hätten Vereinsmitglieder immer wieder Reparaturen durchgeführt. „Aber irgendwann ist es damit nun mal nicht mehr getan“, mahnt er.

Allein der SV Barth nutzt die Anlage mit drei Herren- und sechs Nachwuchsmannschaften für den Trainings- und Spielbetrieb, sofern Restriktionen, die mit der Corona-Pandemie einhergehen, den Sport nicht verbieten. Hinzu kommen die Freizeitkicker, die sich regelmäßig treffen. Und auch die Leichtathleten des SV Motor Barth nutzen die Anlage ebenso wie Barther Schulen und Kindertagesstätten sowie Freizeitsportler. „Wenn es uns gelingt, dieses Vorhaben umzusetzen, können wir den Nutzern eine Anlage bieten, die den jetzigen Anforderungen und auch jenen der nächsten Jahre entspricht“, sagt Bauamtsleiter Kubitz.

Stadtvertreter und Vorsitzender des Ausschusses für Schule und Soziales Frank Schröter (CDU) ist einer der Befürworter dieses Vorhabens. „Es ist gut, dass endlich Bewegung in die Sache kommt“, sagt er. Er rät aber, die Hauptnutzer der Anlage in die Planung einzubeziehen. „Denn sie wissen am besten, wie die Aufteilung später am praktikabelsten ist“, begründet er.

Letztlich stimmen neben ihm 14 der 19 anwesenden Stadtratsmitglieder für dieses Vorhaben, eines dagegen und drei enthalten sich der Stimme.

Von Anja Krüger