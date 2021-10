Neues Geschäft in Ribnitz: Das steckt hinter „Gaumenfreuden“

Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Krise, das Ladensterben, Onlineshopping: Es gibt derzeit sicherlich genug Gründe, entschieden davon abzusehen, sich im Einzelhandel selbstständig zu machen. Nicole Klinkmann sieht das anders. „Ich habe immer im Jetzt gelebt. Und jetzt habe ich einfach die Chance genutzt“, sagt die 38-Jährige. Am Montag, 1. November, eröffnet sie in der Langen Straße in Ribnitz, der wichtigsten Geschäftsstraße der Stadt, einen Laden. Und sie ist zuversichtlich, dass das Konzept funktioniert.

„Wir möchten ein kleiner Regionalmarkt sein“, sagt Nicole Klinkmann. „Gaumenfreuden“ heißt das Geschäft, das unweit des Rewe-Marktes zu finden ist. In den Regalen stehen vor allem leckere Dinge lokaler Erzeuger. Die Schlemminer Senfmühle ist mit Pesto, Aufstrichen, Gewürzen und natürlich Senf vertreten. Die Ölmühle Langenhanshagen mit verschiedenen Öl-Sorten gehört ebenfalls zu den Anbietern. Müritzer Käse, Küstenseife von der Insel Rügen und etliches mehr hat Nicole Klinkmann im Sortiment. Hinzu kommen diverse Tee- und Saftsorten sowie weitere Getränke.

„Das ist eine Win-win-Situation.“

Viele der Anbieter sind auch donnerstags auf dem Ribnitzer Wochenmarkt vertreten, der knapp 100 Meter entfernt auf dem Marktplatz stattfindet. Eine Konkurrenz sei der Laden dazu aber nicht. „Sie sind froh, dass sie ihre Produkte hier verkaufen können. Das ist auch Werbung für die regionalen Händler. Das ist eine Win-win-Situation“, so Nicole Klinkmann.

Der Regionalladen „Gaumenfreuden“ in der Langen Straße in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

„Wir sind für alles offen“, sagt die Geschäftsinhaberin, die in unmittelbarer Nachbarschaft auch noch einen Schuhladen betreibt. Weitere lokale Anbieter sollen folgen. So soll es bald auch Käse aus der Dorfschäferei Palmzin bei Semlow geben. Sogar für den besten Freund des Menschen ist hier etwas zu bekommen. Tatsächlich bietet Nicole Klinkmann Hundefutter, produziert in der Region, an.

„Wir leben, was wir verkaufen.“

Zwei Wochen haben die Umbauarbeiten in den Geschäftsräumen gedauert. Zuvor war hier eine Boutique zu finden. Gerade die Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig es ist, lokal zu handeln. „Natürlich sind auch Urlauber wichtige Kunden. Aber die Menschen hier sind besonders wichtig“, sagt die 38-Jährige. Deshalb seien die Preise, die sicherlich etwas höher liegen als im Discounter, auch manchmal eher Verhandlungsbasis. Bestellservice per E-Mail und Telefon, Geschenkkörbe und einiges mehr gehören zum Angebot dazu.

„Die Idee eines Regionalladens habe ich schon ewig“, sagt sie. Im Famila Ribnitz absolvierte sie ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, war später im Trinwillershäger Salzreich, in einem Rechtsanwaltsbüro oder auch in der Gastronomie tätig. 2019 eröffnete sie ihren Schuhladen, der in der Zwischenzeit zweimal umgezogen ist. Nun erfüllt sich die Schlemminerin ihren eigentlichen Traum. „Wir leben das, was wir verkaufen“, sagt Nicole Klinkmann. Mit ‚wir‘ meint sie sich und ihre beiden Mitarbeiterinnen – eine im Schuhladen, eine im neuen Geschäft. „Wir lieben unsere Produkte und wofür sie stehen.“

