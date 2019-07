Ribnitz-Damgarten

Groß war die Freude am Dienstagmorgen in der Kindertagesstätte „Lütt Hüsung“ in Ribnitz-Damgarten, als die Mädchen und Jungen der Kita ihre neues Klettergerüst einweihen durften. Mehr als 20000 Euro hat das neue Spielgerät gekostet. „Das alte war vergangenes Jahr gesperrt worden“, sagte Christine Strauß, Leiterin der DRK-Kita. Unter anderem dank der Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ der Sparkasse konnte das Projekt finanziert werden. Jede eingegangene Spende hat die Sparkasse Vorpommern verdoppelt. 4500 Euro kamen so zusammen. Außerdem hat der Lions Club Ribnitz-Damgarten 1000 Euro beigesteuert. Den Großteil bezahlte der Kreisverband Nordvorpommern des Deutschen Roten Kreuzes. Die Kinder durften selbst ihre Ideen für das neue Klettergerüst einbringen. Hier unterstützte der Ribnitz-Damgartener Rotary Club die Knirpse, die den Spendern unter anderem mit selbst gemalten Bildern und getöpferten Medaillen dankten.

Robert Niemeyer