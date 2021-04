Ribnitz-Damgarten

Etliche Runden waren sie gelaufen, sie haben dafür geschwitzt, ihre Eltern haben bezahlt: Nun steht das neue Klettergerüst der Grundschule der Ribnitz-Damgartener Bernsteinschule. Am Montag weihte ein kleiner Teil der Grundschüler die Kletterspinne ein, die noch am Standort Mühlenberg steht.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

4000 Runden durch die Mühlenberghalle

„Das ist einmalig. Unsere tollen Kinder haben ganz tolle Eltern“, sagte Christina Bonke anlässlich der Übergabe des Klettergerüsts. Tatsächlich waren bei einem Sponsorenlauf mehr als 10 000 Euro zusammengekommen. Bei einem solchen Lauf zahlen die Eltern pro gelaufener Runde ihres Kindes einen selbst gewählten Betrag als Spende an die Schule. Mehr als 4000 Runden durch die Mühlenberg-Sporthalle bzw. fast 450 Kilometer bewältigten die Grundschüler der Bernsteinschule Anfang Dezember vergangenen Jahres.

Die neue Kletterspinne wurde sofort getestet. Quelle: Robert Niemeyer

Weitere 5000 Euro gab es als Unterstützung von der Sparkasse. Die Stadt als Schulträger und der Schulförderverein steuerten weiteres Geld bei, so dass am Ende etwa 25 000 Euro ausgegeben werden konnten. Und so durften am Montag Tim Bethig aus der 1. Klasse und Michel Schröder aus der 3. Klasse das obligatorische Band durchschneiden, um die neue, blaue Riesenkletterspinne freizugeben. Trotz Schulschließung aufgrund des aktuellen Corona-Lockdowns waren etwa 40 Kinder vor Ort, die in der Notbetreuung weiterhin die Schule besuchen.

Umzug zum neuen Bildungscampus

Neben der Kletterspinne bekamen die Grundschüler neue Reckstangen. Auch ein neuer Sandkasten wird noch gebaut.

Die neuen Spielgeräte werden allerdings nur etwa ein Jahr an ihrem jetzigen Ort stehen. Zum Schuljahr 2022/23 sollen das Klettergerüst, der Sandkasten und die Reckstangen umziehen, und zwar an den Schulstandort in der Demmler-Straße.

Dort entsteht bekanntlich der neue Schulcampus. Gebaut wird unter anderem ein neues Grundschulgebäude. Weil auch das bisherige Grundschulgebäude in der Demmler-Straße saniert wird, mussten die Grundschüler umziehen. Sie werden während der Bauzeit am Standort Mühlenberg unterrichtet. Zum Schuljahresbeginn im Sommer 2022 soll das neue Grundschulgebäude eingeweiht werden. Dann sollen auch die neuen Spielgeräte am Mühlenberg abgebaut und auf dem Gelände des Schulcampus wieder aufgebaut werden.

Von Robert Niemeyer