Neues Konzept gegen Verkehrs-Chaos auf Fischland-Darß-Zingst

Seit Herbst 2019 wird daran gearbeitet, nun ist es fertig: Am Montagnachmittag ist das lange erwartete Mobilitätskonzept für die Region Fischland-Darß-Zingst vorgestellt worden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen und der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst hatten das Konzept erarbeiten lassen. Ziel ist, das alljährliche Verkehrs-Chaos auf der Halbinsel, vor allem in der Hauptsaison, in den Griff zu bekommen. „Dieses Gemeinschaftswerk weckt große Erwartungen“, sagte Roland Völcker, Kurdirektor Ahrenshoops und Vorsitzender des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst. Die Stärke des Konzeptes sei aber, dass es sich vor allem auf das tatsächlich Machbare fokussiere.

Das Konzept wurde von den beiden Planungsbüros IRS Consult ( München) und PTV Transport Consult ( Berlin) erarbeitet. Laut Christian Reuter (PTV) zeichne das Konzept aus, dass viele der festgehaltenen Maßnahmen bereits mit Beteiligten wie dem Landkreis bzw. der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) oder dem Tourismusverband abgestimmt seien.

Kostenloser ÖPNV per Kurtaxe finanziert

Ein zentrales Element des Mobilitätskonzeptes für die Region ist die sogenannte Gästekarte. Mit dieser sollen Urlauber künftig den ÖPNV in der Region kostenlos nutzen dürfen. Ursprünglich war angedacht, dass die Gästekarte bereits in diesem Jahr eingeführt wird. Nachdem die Region Fischland-Darß-Zingst bei einem Wettbewerb des Wirtschaftsministeriums als eine von neun touristischen Modellregionen des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden ist, wurde der Starttermin verschoben. Zunächst solle geklärt werden, wie die Förderung durch das Ministerium im Rahmen dieses Modellprojektes konkret gestaltet werden könne. Deshalb gibt es die Gästekarte und den kostenlosen ÖPNV erst ab 2022. Finanziert werden soll der kostenlose ÖPNV über Einnahmen aus der Kurkarte, die die beteiligten Gemeinden rund um den Bodden anteilsmäßig dafür an die VVR zahlen.

30 konkrete Maßnahmen-Vorschläge beinhaltet das nun vorgestellte Mobilitätskonzept für die Region. Dabei wird nicht nur die Halbinsel an sich berücksichtigt. Auch für die bessere Anbindung der südlichen Boddenküste, des Küstenvorlandes sowie von Nachbarregionen sind Lösungen vorgeschlagen worden. Die 30 Maßnahmen sind jedoch nur ein erster Schritt. Mit der geplanten Wiedereröffnung der Darßbahn, also der Verlängerung der Bahnverbindung Velgast-Barth über Zingst nach Prerow, soll das Konzept punktuell überarbeitet bzw. an die neue Situation angepasst werden bzw. durch weitere Maßnahmen ergänzt werden.

Nach der Inbetriebnahme der Gesamtstrecke der Darßbahn voraussichtlich 2028 gehört dazu unter anderem, dass der Busverkehr auf der Halbinsel und der Darßbahn-Verkehr aufeinander abgestimmt werden. Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Verkehrssituation sei ein zweigleisiger Ausbau der Bahnstrecke Rostock-Stralsund.

Maßnahmen im Busverkehr

17 Maßnahmen sieht das Mobilitätskonzept im Bereich des Busverkehrs vor. Unter anderem soll die Linie 210, mit der die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) die Halbinsel befährt, künftig in einem kombinierten Ein-Stunden-Takt fahren. Das bedeutet, dass jede erste Stunde die Linie von Ribnitz-West nach Barth durchfährt. Jede zweite Stunde wird die Strecke aufgeteilt auf die Strecken Ribnitz-Prerow-Zingst und Barth-Zingst-Prerow. Damit soll unter anderem die Anbindung des Busverkehrs an den Bahnverkehr an den Bahnhöfen in Ribnitz-West und Barth verbessert werden.

Gleiches soll mit der höheren Taktung der Bus-Linie 210 in der Sommersaison erreicht werden. Die Busse sollen dann alle 30 Minuten fahren. Auch hier ist entweder eine durchgehende Linie oder eine Aufteilung der Strecke möglich.

Eine weitere Idee des Konzeptes sind Ortsbusse in Prerow und in Zingst. Die Linie 210 erschließt bekanntlich nicht die gesamten Ortslagen der beiden Ostseebäder. Möglich seien ein Ein-Stunden- oder 30-Minuten-Takt. Vorteile seien, dass beide Orte besser mit dem ÖPNV erschlossen werden können und andererseits die Linie 210 gegebenenfalls eingekürzt werden könnte, womit die Anbindung an den Bahnverkehr verbessert werden könne.

Auch der Busverkehr an der südlichen Boddenküste könne aufgewertet werden. Die dort fahrende Linie 214 von Ribnitz-Damgarten über Saal und Fuhlendorf bis nach Barth sei bislang auf den Schülerverkehr ausgelegt. Der Fahrplan könnte durch einen festen Takt, etwa alle zwei oder drei Stunden, und Ausweitung auf das Wochenende für Urlauber, die in dieser Region beherbergt sind, attraktiver gestaltet werden.

Buslinie bis Hohe Düne

Eine Möglichkeit, Nachbarregionen besser anzubinden, sei die Verlängerung der Linie 202. Diese fährt bislang nur zwischen Ribnitz-Damgarten und Graal-Müritz. Eine Verlängerung der Linie über Markgrafenheide bis nach Rostock/Hohe Düne und zweistündige Taktung des Verkehrs in der Sommersaison würden die Attraktivität des ÖPNV steigern.

Auch der Vogelpark Marlow könne durch Optimierung der Anschlüsse zwischen den Linien 202, 210 und 214 und der Linie 204 (Ribnitz-Marlow) besser erreicht werden. Der Vogelpark sei laut einer Gästebefragung ein wichtiges Ausflugsziel in der Region.

Weitere Ideen für die Verbesserung des Busverkehrs in der Region sind Sonderfahrten zu besonderen Veranstaltungen, die Einrichtung von Rufbussen oder ein sogenannter Letzte-Meile-Service, bereitgestellt von den Beherbergungsbetrieben der Region.

Maßnahmen für den Radverkehr

Neben den konkreten Maßnahmen für den Busverkehr sieht das Mobilitätskonzept auch Maßnahmen für den Radverkehr vor. Etwas allgemeiner heißt es dazu, dass das Radwegenetz ertüchtigt bzw. ausgebaut werden solle. Grundlage solle dafür ein Radverkehrskonzept für die Halbinsel und die südliche Boddenküste sein.

Gleichzeitig sollte der Radverkehr besser mit dem Busverkehr verknüpft werden. Mit dem „RADzfatz“-Fahrradbus des VVR gelinge das bereits. Weitere Verknüpfungspunkte sollen lokalisiert werden, wie beispielsweise Haltestellen, an denen spezielle Fahrradboxen bereitgestellt werden könnten.

Maßnahmen für den Autoverkehr

Gänzlich vermeiden lässt sich der Autoverkehr jedoch nicht. Unter anderem sind täglich auch viele Berufspendler in der Region zwischen Wohn- und Arbeitsort unterwegs. Laut einer Befragung nutzen hiervon jedoch nur sechs Prozent den ÖPNV. 65 Prozent würden ihn aber nutzen, wenn Fahrplan und Arbeitszeiten zusammenpassen würden bzw. die Busfahrzeiten den Pkw-Fahrtzeiten entsprechen würden.

Das Konzept sieht hier jedoch offenbar kaum Chancen. Aufgrund der Streuung der Arbeitszeiten und -orte sei ein wirtschaftlicher ÖPNV hier kaum möglich. Die Idee ist daher, ein sogenanntes Pendlerportal aufzubauen. Hier könnten Fahrgemeinschaften gebildet werden, um das Pkw-Aufkommen zu reduzieren. Die Einrichtung von speziellen Pendlerparkplätzen könnte dieses Angebot attraktiver machen.

Eine weitere Maßnahme ist mit der „Harmonisierung der Parkraumbewirtschaftung“ überschrieben. Das heißt unter anderem, dass die Parkgebühren in der Region einheitlicher gestaltet werden sollen und dass vor allem abgelegene Parkplätze besser an den Busverkehr angebunden werden. Gleichzeitig könnten aber damit auch die Parkgebühren auf der Halbinsel steigen. Denn mit einer höheren Parkgebühr könnte das Fahren mit dem Pkw unattraktiver werden, was andererseits die Gästekarte und den kostenlosen ÖPNV als Alternative attraktiver werden lasse.

Um vor allem die Umwelt zu schonen, sieht das Konzept außerdem den Ausbau von E-Ladestationen vor.

Von Robert Niemeyer