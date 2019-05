Ribnitz-Damgarten

Nein, das Ausflugsschiff „ Wustrow“ hat am Samstagnachmittag nicht gebrannt. Einen spritzigen Gruß von der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr gab es trotzdem, nachdem die „ Wustrow“ in minutengenauer Fahrplantreue den großen Auftritt des neuen Einsatzbootes der Ribnitz-Damgartener Brandschützer quasi ein wenig „durchkreuzte“. In Damgarten gestartet, fuhren die Kameraden mit ihrem neuen Schmuckstück anlässlich des Tages der Feuerwehr unter Applaus zahlreicher Gäste in den Ribnitzer Hafen ein. Nachdem es einen Tag zuvor zur Befreiung einer Schwanenfamilie im Einsatz war, wurde das neue, knapp 90000 Euro teuere Einsatzboot am Samstag offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. „Damit sind wir für Rettungseinsätze auf See sehr gut ausgerüstet“, sagte Ribnitz-Damgartens Wehrführer Oliver Rybicki.

Zur Galerie Beim Tag der Feuerwehr in Ribnitz hatte das neue Mehrzweckboot der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr seinen großen Auftritt.

Das Mehrzweckboot ersetzt das alte Rettungs-Schlauchboot und ermöglicht nun unter anderem patientengerechtes Retten. Außerdem ist es für Löscheinsätze ausgerüstet. Auch können die Einsatzkräfte eine Ölsperre auslegen. Und weil das Boot über weitaus stärkere Motorleistung als das Schlauchboot verfügt, kann es die Feuerwehrleute auch wesentlich schneller an jeden beliebigen Punkt des Einsatzgebietes bringen, das sich vom Ribnitzer See über den Saaler Bodden und die Ostsee bis zum Bernsteinsee sowie die Recknitz, den Klosterbach und den Körkwitzer Bach erstreckt.

Etwa 1000 Besucher kamen über den Tag verteilt zum Tag der Feuerwehr. Neben den Brandschützern aus der Bernsteinstadt präsentierten sich hier auch die Kameraden aus Ahrenshoop, Dierhagen, Graal-Müritz und Barth. Die Feuerwehren gaben einen Einblick in ihre Technik und ihre ehrenamtliche Arbeit. Das Ziel: Neue Mitglieder gewinnen. „Wir brauchen immer neue Leute“, sagte Robert Berndt, Zugführer des Ribnitzer Löschzuges.

Etwa 100 aktive Feuerwehrleute hat die Ribnitz-Damgartener Feuerwehr. „Das sind auf den ersten Blick viele Mitglieder. Aber viele arbeiten auswärts und stehen deshalb gerade werktags nicht für Einsätze zur Verfügung“, so Robert Berndt. Zuversichtlich stimmt ihn, dass die Jugendabteilung in den vergangenen Jahren gewachsen sei. Etwa 30 Kinder und Jugendliche sind hier derzeit Mitglied.

Robert Niemeyer